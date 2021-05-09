勒索軟件「黑暗面」（DarkSide）2020年8月開始出現，這個來自東歐的犯罪組織竟然有網頁，看似專業的網絡服務供應商。

該組織一如其他合法公司般設有傳媒專頁，發佈新洩密內容和讓記者提問，目的是製造網絡迴響，傳播恐懼，意圖令下一個受害者輕易就範。它也會與提供合法數據解密服務的公司合作，向部份沒有資訊安全部門的受害機構，提供專家技術支援，然而實際上則是透過這些正當公司，與某些不能與犯罪組織合作的國營公司做生意。它甚至會在盜取的數據中加入市場分析，並把數據連結傳送開去，以損害目標對象。黑暗面宣稱不會襲擊醫療公司、殯儀館、教育機構、非牟利組織或政府機構，也會向慈善組織捐款，並把收據上載至該網站，意圖游說某些不願付款的受害者相信部份金額會用作慈善用途。不過在美國等國家，有法例禁止慈善組織收黑錢，意味黑暗面的捐款實際未必能落入慈善組織手中。

前蘇聯成員國巧合倖免

被攻擊的受害者似乎大多來自英語國家，前蘇聯成員國看似皆可倖免於難。其網站指，受害者被勒索的金額介乎20萬至200萬美元（約156萬至1,560萬港元），受害一方被攻擊癱瘓的日數平均為21日。網站又指超過40受害人的被盜數據被外洩，但外界相信只是冰山一角。今次事件仍有待調查，不過美執法部門曾指，部份網絡罪犯與俄羅斯安全部門有合作，克宮受益於打擊敵國經濟，這些黑客行動也可掩護情報蒐集活動。

美聯社