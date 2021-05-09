烏克蘭切爾諾貝爾核電廠1986年發生爆炸，造成史無前例的核污染事故。一批長期在當地研究的科學家成立社企，使用受影響地區種植的生果製酒，希望協助重振當地社區經濟。事隔34年後，當地去年首批出產蘋果酒，原定出口到英國，但近日被烏克蘭當局充公。

切爾諾貝爾烈酒公司（Chernobyl Spirit Company）發聲明稱，該批1500樽名為「 Atomik 」的伏特加酒，存放在喀爾巴阡山脈（Carpathians）酒廠，3月19日被充公，運到首都基輔的檢察官辦公室。該企業目前等候烏克蘭國家安全局的調查結果，又指對該批出口到英國的貨物為何被沒收毫無頭緒。

90年代起在切爾諾貝爾隔離區域（exclusion zone）工作至今，有份創立酒廠的科學家史密斯（Jim Smith）則透露︰「似乎是他們 （烏克蘭當局）指控我們使用偽冒的烏克蘭國內的貨稅稅票。但這不合乎邏輯，因為這批貨是供應給英國市場，並且清晰標籤有效的英國稅印。」

研究指隔離區農作物 輻射仍可威脅健康

切爾諾貝爾烈酒公司由在隔離區域參與科研的科學家創立，一直研究隔離區內種植的農作物能否安全食用。但有研究證實，隔離區域內的農作物包括蘋果，仍達到可威脅人類健康的放射水平。

史密斯則強調，透過蒸餾法製作後，有害物質會被分隔出來，因此「Atomik」一如平常的伏特加。而且科學家們選用的蘋果，最終改為來自緊鄰隔離區域邊界的納羅季奇（Narodichi）。該地區至今仍因當年核事故，經濟受到打擊。

該公司合夥人拉普捷夫博士（Dr Gennady Laptev）表示︰「我們希望這些事件能夠解決，這樣我們可以繼續我們的工作嘗試幫助受到切爾諾貝爾社會和經濟毀滅性影響的人們。」

英國廣播公司

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