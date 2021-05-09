殖民管道是美國最大成品油管道營運商，全國擁有長達8,850公里管道系統，將墨西哥灣沿岸煉油廠連接南部和東部市場，運送汽油、柴油、航空燃料和其他精煉產品，惟過去多年因颱風、洩漏及系統維修問題等暫停運作。

全國擁8,850公里管道

路易斯安那州及德州東南部，去年10月受颶風德爾塔（Delta）吹襲，公司要關閉由德州休斯頓延伸至北卡羅來納州格林斯伯勒的主要蒸餾油管道二號線。在2018年10月颶風邁克爾（Michael）吹襲期間，公司因停電要延遲向喬治亞州客戶的燃料交付。至於2017年8月颶風哈維（Harvey）吹襲時，公司因供應點停運及煉油廠供應不足，關閉主要柴油和航空燃料管道，消息刺激油價升至兩年來高位。而公司在2012年10月超級颶風桑迪（Sandy）吹襲前，已關閉東北部沿海各個設施的管道。

另外，公司曾多次因洩漏要關閉管道。2016年9月，公司在阿拉巴馬州的管道洩漏估計35萬加侖汽油，要關閉主要的汽油管道一號線。2011年12月，公司關閉密西西比州蒸餾油管道，以清理阿拉巴馬州一個增壓站洩漏的10桶柴油。2015年4月，公司接到南卡羅來納居民報告聞到異味及在池塘上見到油光，關閉其主要蒸餾油管道二號線的一部份維修。

路透社