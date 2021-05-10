緬甸國防軍2月1日發動政變推翻全國民主聯盟領導的民選政府，至周二將屆100天。這100天以來緬甸各地人民不斷上街抗議，要求還政於民，卻遭軍方無情鎮壓，最少780名示威者死亡。多地連日仍有大大小小遊行集會，地方武裝分子與緬軍的衝突更越演越烈，專家直言當地局勢恐難以恢復平靜。

城市示威轉快閃 死傷減少

45歲修女努唐（Ann Rose Nu Tawng）在3月份抗爭期間不忍軍方血腥鎮壓，當眾向士兵下跪，請求他們不要射殺兒童，成為示威經典畫面之一。努唐事後被不少人稱讚勇敢，但她更想把這份讚賞歸於一眾上街年輕人，形容他們為了未來不惜犧牲性命。

軍方至今仍有在晚間搜捕示威者，但各地續有街頭抗爭。示威者近期上街大多採取游擊方式，減少了面對軍方動用大規模武力鎮壓的風險，街頭抗爭死亡人數亦減少。曼德勒周一晚有僧侶舉行燭光集會，促請軍方釋放被捕示威者和官員，集會和平結束；仰光、曼德勒等地日間較早時亦有快閃遊行。

然而在城市以外，緬甸各地游擊隊與軍方的對抗正變得激烈，不時有軍方據點受襲，當中以東南部的克倫邦和東北部的克欽邦游擊隊與緬軍交戰最多，克欽獨立軍上周更宣稱擊落一架緬軍直升機。全國民主聯盟的影子政府「全國團結政府」早前亦宣佈成立人民國防軍，安排隊員接受軍事訓練，旋即被軍方列為恐怖組織。

國際斡旋不果 民生重創經濟料倒退一成

緬甸經濟民生在政變後受重挫，世界銀行估計今年緬甸經濟將萎縮10%，聯合國開發計劃署警告，明年緬甸恐有近半人口陷入貧窮。平日在診所工作的努唐透露，持續的疫情加上軍方暴行，使不少人情緒備受困擾，甚至想自尋短見，「人們都活在恐懼與絕望之中」。

國際社會方面，美國、歐盟和英國在政變後先後對緬軍實施新一輪制裁，但未見明顯效果，聯合國則在中國及俄羅斯反對下，未有對緬軍追加制裁。東盟上月邀請緬軍總司令敏昂萊出席特別會議，各方會上同意五點共識，包括展開對話及停止暴力等，此後軍方血腥鎮壓的情況雖有減少，但軍方亦表明只有在「局勢回復穩定」後才會聆聽各方建議。

專家：軍方失民心 需付出代價

緬甸智庫「坦帕迪巴研究所」（Tampadipa Institute）所長欽佐溫（Khin Zaw Win）指出，軍方一直以為6月前便可平息政變餘波，但形容這只是幻象，警告緬甸局勢將無法平靜下來。欽佐溫稱，軍方在錯誤的時間發動政變，如今更面臨內戰，卻已失去所有國民的支持，形容軍方將為其所作所為付出代價。

法新社

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