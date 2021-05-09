印度受第二波疫情蹂躪，有撿回性命的染疫康復者要面對另一折磨，輕則失去眼晴，重則喪命。

在疫情重災區孟買，眼科醫生奈爾（Akshay Nair）單在4月已見40名病人感染俗稱「黑真菌」的毛黴菌（Mucormycosis）。他們大多數患糖尿病的中年人，染疫康復。患者中11人要切除一隻眼保命。

在12月至2月間，奈爾六位在五個城市工作的同事通報58宗毛黴菌感染個案，大部份在染疫康復後12至15天感染毛黴菌。

毛黴屬真菌感染一種非常少見但危險的疾病。這類真菌的孢子常見於食物和木製材料，多數是免疫力較差或重病病者感染，多數病人吸入或皮膚接觸到毛黴菌孢子後染病，嚴重者可影響眼鼻，孢子若傳播到大腦，死亡率極高。

醫生懷疑印度毛黴菌感染個案增加，與使用類固醇治療染疫者有關。類固醇可為肺炎患者消炎，亦能有效抑制免疫反應，惟也會削弱免疫系統，並推高血糖水平，對糖尿病患者是火上加油。

在孟買錫安醫院（Sion Hospital），布拉多醫生（Dr Renuka Bradoo）說近兩月已出現24宗毛黴菌感染個案，是去年的4倍，大多數都是中年糖尿病患，當中11人失去一隻眼，6人死亡。

在南部城市班加羅爾（Bengaluru），赫格德醫生（Dr Raghuraj Hegde）說過去兩周看過19宗毛黴菌感染個案，多數病人年輕，有人病到不能接受手術。

英國廣播公司

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