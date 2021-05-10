周日是一年一度象徵歐洲團結的「歐洲日」，法國總統馬克龍出席「歐洲未來會議」網上論壇啟用儀式時，批評專制政權藉着疫情以效率之名「狡詐地質疑民主」，對此感遺憾。他強調應對專制主義的唯一方法，是改善民主制度的威信，呼籲歐盟提高效率。

馬克龍稱不少人認為歐洲在關鍵時刻無法有效抗疫，他承認歐盟在疫情中曾展露弱點，包括口罩不足、各國自行關閉邊境等，但認為正是歐洲各國合作才從危機中拯救了人們的生命。

稱歐民主體現平衡 但程序繁複

馬克龍指一些專制政權在疫情中以效率為名，試圖質疑民主制度，他形容這令人髮指，強調歐洲模式不能被削弱。他指歐洲目前的民主體現妥協和平衡，但若程序過於繁複，弱點便表露無遺，促請歐盟日後反應要更快、決策更迅速和有力，以便在醫療等領域捍衞歐洲主權。他又形容民主只可透過改善效率和速度勝過專制。

歐洲未來會議去年由歐盟委員會提出，但直至今年才真正啟動，目標是討論歐洲未來合作方向，並讓歐盟公民在現有機構框架以外直接表達意見。馬克龍形容歐洲未來會議規模前所未見，料將勾畫未來10年歐盟發展藍圖。與會的歐盟委員會主席馮德萊恩稱，期望年輕人能表達更多意見。

法國國際廣播電台/中央社

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