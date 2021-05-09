【重擊基建】

美國網絡安全專家早就示警要防範出於地緣政治動機的國家級黑客施襲，癱瘓美國廣大地區的能源基建，結果由利字當頭的網絡犯罪集團先出手。負責美國東岸45%燃料輸送的殖民管道公司（Colonial Pipeline）受到黑客勒索襲擊，上周五突然宣佈關閉整個輸送網絡，恢復運作未有期。事件清楚反映黑客勒索攻擊之猖獗與美國能源系統之脆弱。

彭博社引述要求匿名的知情人士指，網絡犯罪集團「黑暗面」（DarkSide）的黑客上周四闖進總部在喬治亞州的殖民管道電腦系統，兩小時內盜取了接近100GB數據，並植入惡意程式加密數據鎖住系統。

盜數據鎖系統「雙重敲詐」

「雙重敲詐」是「黑暗面」慣技：受害人若不想數據在網上被公開，以及取回解密鑰匙，就要滿足黑客的條件。但消息人士未披露「黑暗面」提出甚麼要求。

專家形容襲擊殖民管道是對美國基建的致命重擊。該公司8,850公里管道，將墨西哥灣沿岸（Gulf Coast）煉油廠串起，貫穿美國東岸，南起德州，北至新澤西，每日輸送達250萬桶汽油、柴油、飛機燃料及其他提煉產品，服務東岸多個機場，包括疫潮前長期客運量冠全球的亞特蘭大哈茨菲爾德杰克遜（Hartsfield Jackson）國際機場。

「這不只是條大型管道。而是最重要管道。」麻省塔夫茨大學氣候政策研究所主任賈菲教授指出：「對此施襲，是對美國基建最重的一擊。」專門處理重要基建保安的Dragos總裁羅布‧李（Rob Lee）亦說：「毫無疑問，這是美國能源系統歷來最嚴重的網絡襲擊。」

殖民管道的聲明只說，上周五獲悉遭到網絡勒索攻擊，資訊科技系統受局部影響，因此「主動」將某些系統下線，並停止燃料輸送網絡運作，強調「當前主要焦點是安全和迅速恢復服務與正常運作」。網絡安全公司「火眼」（FireEye）已接受委託處理事件。

各政府機關包括聯邦調查局（FBI）都獲悉事件。總統拜登前日早上已接到簡報。白宮發言人稱，政府正盡力提供協助，避免燃料供應中斷，同時設想各種可能情況並研究應對方案。能源部表示正監察對全國能源供應的潛在影響。

停運五日足致油庫見底

殖民管道未交代停運至何時。有專家指，假如情況獲迅速解決，對汽油和價格影響有限。但美國汽車協會（AAA）指，若燃料輸送未能短時間內恢復，可致汽油格價上升，暑假駕車出遊高峯期將至，這對消費者與整體經濟都會有影響。

原油交易顧問公司Lipow主席利波亦指，停運四、五日已足令美東油庫零星出現庫存見底情況；維持越久影響越大，煉油廠將需要減產，而最受影響的會是阿拉巴馬州至首都華盛頓地區。紐約汽油期貨與柴油期貨價格上周五就分別上升了0.6%和1.1%，幅度超過原油期貨。另一管道公司PPL表示正跟客戶合作盡量增加輸送量。

路透社/美聯社/法新社