Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前首次透露自己是「亞氏保加症」（Asperger Syndrome）患者。

49歲的馬斯克擔任美國長壽綜藝節目《Saturday Night Live》（SNL）嘉賓主持。一向言行出位、行事大膽的他在開場白說：「我說話抑揚頓挫不多，有人說十分搞笑。我今晚創歷史，成為首位亞氏保加症患者主持SNL」。他這番話在錄影廠引起熱烈掌聲。

馬斯克自嘲說：「看，我知我有時說話或貼文會語出驚人，但這就是我腦袋的運作方式......各位曾被冒犯的人，我想說我重塑了電動車、準備用星艦火箭送人上火星。你認為我會是個閒散的花花公子嗎？」

馬斯克又拿去年他為兒子取的怪名「X Æ A-12 Musk」開玩笑，說名字讀作『貓踩鍵盤』。

不過，網民質疑馬斯克是否第一位亞氏保加症患者主持SNL。曾演《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）的加拿大男星Dan Aykroyd也主持過SNL，亦曾公開表示自己是妥瑞症（Tourette’s syndrome）和亞氏保加症患者。

「亞氏保加症」（Asperger Syndrome），是自閉症其中一類，患者通常有社交困難、溝通困難，固執或狹窄興趣等。

英國廣播公司

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