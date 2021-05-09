根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.57億、死亡人數超過328萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,270萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.1萬。印度確診人數突破2,229萬，死亡人數超過24萬。巴西確診人數超過1,518萬，死亡人數超過42萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫心亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、比利時、瑞典等1２國確診宗數均超越100萬大關。

英將宣佈下周一准擁抱及室內堂食

英國政府周一將宣佈英格蘭第三階段解封措施，料將容許親友擁抱和室內堂食。

首相約翰遜英國時間周一下午會召開記者會，公佈下周一展開的新階段解封，預期將容許多達30人戶外聚會、撤銷親朋戚友之間的社交距離規定，容許朋友和家人之間互相擁抱。室內聚會人數上限增至6人或兩戶人。

款客場所容許在室內提供膳食飲品，戲院亦將可重開。

英國政府制訂了解封四部曲，冀最快6月21日進入第四階段，撤銷所有社交接觸限制。

路透社／法新社

巴西單日增近4萬確診

巴西衞生當局周日通報，過去24小時境內新增38,911宗確診病例，且有1,024人染疫病歿。

巴西的累計確診總數15,184,790 例，死亡總數達到422,340。

墨西哥衞生當局通報，新增1,175宗確診，還有57人染疫病故，全國累計確診總數達到2,365,792例，染疫喪命總數為218,985人。

但今年3月公佈的其他政府數據指出，墨西哥實際染疫死亡總數可能比目前證實的數據多出至少60%。

中央社

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