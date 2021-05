白宮抗疫統籌專員齊恩茨(Jeff Zients)周日表示,美國的疫情正在轉危為安,美國衞生官員現在把焦點放在讓更多民眾接種疫苗。

齊恩茨在美國有線新聞網絡(CNN)節目「State of the Union」受訪時表示:「我會說我們正在轉危為安。我們有58%成人接種至少一劑疫苗,逾1.1億人完成接種。」

齊恩茨還說,現在白宮的任務是繼續建立民眾對疫苗的信心,以及讓更多美國人接種,以減病毒和各種變種毒株的擴散速度。

美國衞生官員正全力克服民眾對接種疫苗的猶豫態度,同時盡可能方便公眾接種疫苗,盼能達成總統拜登(Joe Biden)訂下的目標,在7月4日美國獨立日之前讓70%的美國成人至少注射一劑。

美國的疫苗接種速度4月10日達到高峯,之後回落。聯邦、州以至地方官員與藥房、餐廳、釀酒廠、超級市場、體育隊伍合作,吸引公眾打針。新澤西州長墨菲(Phil Murphy)推出「打針送啤酒」計劃,西維珍尼亞州州長賈斯蒂斯(Jim Justice)則向接種者送出100美元儲蓄債券。

白宮疫情最高顧問福西(Anthony Fauci)則指出,若達成甚至超越拜登的目標,美國將不太可能再出現染疫人數大增的情況。

身為美國國家過敏與傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)所長的福西,在美國全國廣播公司(NBC)節目「Meet the Press」中表示:「接種疫苗的人口比例越大,到了下個秋冬季,(確診數)激增的情況就越不可能出現。」

福西還說:「這正是疫苗如此重要的原因。這正是我們現在所擁有、而去年秋天或冬天還沒有的關鍵變化因素。」

福西承認,官方目前公佈的染疫死亡個案無疑被低估了,但又沒有日前華盛頓大學推算的逾90萬那麼多。根據美國官方通報,截至周六逾58萬人病亡。

法新社/路透社

