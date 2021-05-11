日本政府月初決定，福島第一核電站核污水經過濾並稀釋後將排入大海，並在兩年後開始。日本《產經新聞》周日報道，東京電力公司正重點考慮兩套方案，分別是在核電站東側海岸上就近排放，以及透過管道在離岸約1公里的海中心排放。

報道指，如果採用透過管道在海中排放的方案，就需要調查海底狀況，東電計劃向當地漁民解說，但由於還未確保必要的作業船隻，東電同時也考慮就近排放方案。

另外，東電計劃在福島第一核電站北側海域設置取水口，抽取海水用於稀釋核污水。東電還需要把具體實施計劃提交原子力規制委員會審查，準備和審查工作一般需要兩年。

福島核災發生10年，核電站尚有大量輻射污染物有待處理，其中當局在核災期間向反應堆注入海水，以防反應堆過熱熔毀，因此產生大量受輻射污染的污水，且因地下水及雨水等繼續滲入核電站範圍，故污水數量仍在上升。

現時福島核電站儲存約120萬公噸放射性污水，分佈於核電站內1,000個水缸，但隨着繼續有用於冷卻反應堆的污水產生，水缸以至福島核電站空間預計將於明年底前爆滿，排水問題刻不容緩。

中通社／《蘋果》資料室

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