英國地產市場最近十分蓬勃，理想地段需求甚殷，但總有一些難以脫手的「奇盤」或「奇地」。威爾斯布里真德（Bridgend）有一幅5,260平方米的土地求售，但新買家必須重新安置已埋葬當地的約2,000人遺骸，相當令人卻步。地產代理公司形容這項交易是他們「最具挑戰」的一次。

這幅土地位於布里真德一條村，目前用來放牧馬匹。該地段1864年曾興建格蘭瑞德醫院(Glanrhyd Hospital)，專門收治精神病人，其後人滿為患，1887年增建帕克醫院(Parc Hospital)接收病人，現在要出售的就是帕克醫院所屬墓地，醫院現今已改為帕克監獄。

自1887年起埋葬遺體

歷史學家里斯(Louvain Rees)說︰「這兒有許多人葬在一小片土地中，根據殯葬紀錄大約有2,000人。他們自1887年起葬在這兒，最後一項登記是在1958年。這兒只有三個墓碑，被圍欄圍着了，但這兒有很多人，並非一墓葬一人。」

里斯又說︰「人們最初被送往格蘭瑞德醫院，如果被認為需要長期照顧或無法治癒，則會被送往帕克醫院，直至病情好轉或死亡。」醫院內不少男病人因感染梅毒而出現輕癱，女病人則是產後抑鬱症，也收治患有唐氏綜合症的兒童。

里斯稱：「很多小孩死於肺結核病之類，通常不是死於本身入院的原因，而是其後在醫院感染到的疾病。也有很多人住到老年，頗長一段時間，有一個男人住了40年。」里斯相信要用土地作任何地產發展項目，都可能招來死者親人反對。

有鄰近地主出價想保留作養馬場

地產代理公司瓦特與摩根(Watts & Morgan)說這個銷售項目十分具挑戰性，因為發展商必須要掘出所有埋在此處的遺骸移葬。地產公司發言人邁爾斯(Dyfed Miles)說︰「我們之前未曾推銷過這類土地，發展商必須掘出遺骸，把他們安置到其他地方。這兒不是聖地，我們知道有訪客來拜祭家人和朋友。這片土地在市場上求售已有一段日子，有鄰近的地主出價，他們多數想保留作為養馬場。」

市議員威廉姆斯說︰「在Google Earth上你可以見到墓地的輪廓，每逢下雨你也可以見到墓地所在。儘管附近有不少住屋，但至今沒人有興趣買下這土地，我相信是因為遷移所有遺骸的成本太高，而且困難。」

英國廣播公司

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