自從去年夏天疫情爆發以來，英格蘭首次單日錄得零死亡，英國首相約翰遜確認周一如期放寬防疫限制措施，讓民眾在相隔一年多後終於可以再次跟親友擁抱。

在放寬限制後，酒吧和餐廳獲准在室內範圍接待客人，學生在校可以不戴口罩，劇場和戲院重開，酒店得以再次迎來過夜客，每名療養院院友可獲探望的親友人數也由2人增至5人。約翰遜更確認，強制社交距離措施即將在下月結束，承諾在未來三周內公佈具體安排。

以下為周一生效的放寬措施：

1. 最多6人或2個家庭可以在室內聚集或擁抱；

2. 不論室內外，育兒或相關支援團體可以最多30人聚集；

3. 酒吧和餐廳可以在室內接待客人，但必須遵守社交距離措施；

4. 戲院、博物館、兒童遊樂場或其他室內娛樂設施可以重開，而劇場和演唱會等文化活動可在實施預防措施下重啟；

5. 中學生不再強制戴口罩；

6. 大學恢復親身授課；

7. 容許海外旅遊，但只建議在政府免隔離「綠色名單」的12個國家；

8. 最多30人參與婚禮；葬禮人數限制仍要視乎場地大小；

9. 每名療養院院友可以登記5名探訪者，每次最多2人同時探訪，但訪客須接受病毒檢測和遵守防疫措施。

約翰遜正籌備把判斷疫情風險的權力從政府交還個人手上，以官方指引取代公共衞生法例，但他同時也敦促民眾不要太快對疫情掉以輕心。約翰遜周日向官員明言，希望停止政府對人們生活的限制，回歸當初自願的防疫措施，「全憑我們所有人以常識和審慎作判斷」。

約翰遜又談到擁抱：「如果你認為合適、如果你認為風險非常非常低。但你必須運用常識和關懷。而跟未接種疫苗的人（擁抱），傳染風險會較已接種者高得多。」

根據英格蘭公共衞生部研究，民眾接種兩劑輝瑞／BioNTech疫苗後能夠把死亡風險大減97%，而注射一劑阿斯利康疫苗後亦獲得正面效用。政府屬下的緊急情況科學諮詢小組（Scientific Advisory Group for Emergencies）總結疫苗好消息，對於未來疫情控制感到「更加樂觀」，認為即使放寬限制措施，也不會爆發嚴重的第三波疫情。

政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）表示，數據反映政府可以進一步放寬防疫，「所有事情都指向，疫苗在降低入院率和死亡病例都非常有效」。

英國《泰晤士報》

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