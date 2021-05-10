（北美通訊）全球首富、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）年前曾向荷蘭公司訂造一艘巨型遊艇，將於下月完工，據悉製造費高達五億元（美元、下同，約39億港元）。

《彭博》（Bloomberg）報道，貝索斯向荷蘭遊艇製造商Oceanco支付至少五億元，製造一艘當地有史以來最大的帆船型遊艇，項目命名為「Y721」。目前，外界對這艘超級遊艇的設計仍然一無所知，但從出口文件顯示，該遊艇長417英呎（約127米），相當於約10架香港雙層巴士長度，擁有多層甲板及三枝巨大桅杆，更有一艘可讓直升機升降的輔助遊艇。

倫敦船舶資料供應商VesselsValue研究超級遊艇的負責人塔克（Sam Tucker）表示，目前，全球遊艇市場炙熱，不斷錄得破紀錄的交易量。他指，建造遊艇的定單已經爆滿，不少人轉投二手市場，連帶二手市場亦十分暢旺。

《彭博》指，遊艇製造商在疫情爆發初期，曾擔心生意受到嚴重打擊。不過，疫情使全球很多富豪身家水漲船高，加上陸路社交活動受疫情限制而取消，富豪轉而享受海上生活，令造船業正前所未有地蓬勃。Oceanco拒絕回應有關這艘超級遊艇的查詢。

貝索斯創辦的網購巨頭亞馬遜，因消費者受疫情影響而改變消費習慣，使公司錄得龐大收益。

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