以巴衝突惡化，控制加薩地帶的哈馬斯周一表示向以色列發射多枚火箭。以警指其中一枚落在聖城耶路撒地區，觸發警報。

以方指耶路撒冷及位於其市郊的貝特謝梅什（ Bet Shemesh ），空襲警報猛響。當地傳媒報道，西耶路撒冷的國會建築群以防萬一疏散，議員進入避難室。

以軍指七枚火箭由加薩地帶射向以境，其中一枚被攔截，一枚落在貝特謝梅什，無人受傷。以南城市阿什凱隆（Ashkelon）和斯德洛特（Sderot）亦響起警報。

哈馬斯武裝部隊卡桑旅（Qassam Brigades）發言人表示，香港時間周一晚11時「連串火箭射向被佔領耶路撒冷的敵人，回應其在聖城的罪行及侵略，以及對希克賈拉（Sheikh Jarrah）居民和阿克薩清真寺的壓制」。

巴方傳媒指以軍向加薩北部進行導彈攻擊，有人受傷。加薩衞生官員表示，加薩北部9人在空襲中身亡，包括三名兒童。

以軍指巴人發射火箭是對以色列的嚴重攻擊，唯哈馬斯事問，指哈馬斯要承擔後果，又說以軍已向哈馬斯的軍事目標發動攻擊，並向加薩增兵。以色列總理內坦亞胡警告，哈馬斯將火箭射向耶城，已超越紅線，以色列會以武力回應。

周一是以色列慶祝在1967年戰爭中由約旦手上奪取東耶路撒冷，統一全城的紀念日，碰上伊斯蘭教齋期結束，周一較早時巴勒斯坦青年在阿克薩清真寺外，再跟以色列警察爆發大規模衝突，紅新月會指有305人受傷，至少228人要送院救治。

巴人青年不滿以方計劃在「耶路撒冷日」，在舊城內遊行至大馬士革門和穆斯林區，他們向警察擲石和推撞，警方則用震眩彈和水炮驅趕。

無論猶太教、基督教或伊斯蘭教徒，均視耶路撒冷為聖城，以色列堅持擁有整個耶路撒冷，並爭取國際承認為其首都，但巴勒斯坦則認為有大批巴人聚居的東耶路撒冷，是他們未來的首都。控制加沙的哈馬斯連日發射火箭襲擊以色列，聲援在耶城的同胞，以軍出動坦克攻擊哈馬斯陣地。

以色列法庭早前裁定一批猶太殖民勝訴，勒令阿克薩清寺附近希克賈拉幾個巴勒斯坦家庭必須遷離住址，引發當地巴人憤怒，認定猶太人正逐步把他們趕出東耶路撒冷。

美國白宮發言人普薩基表示，拜登政府深切關注以巴暴力升級。英國外相藍韜文譴責有火箭射向耶路撒冷和以色列境內，呼籲停止耶城和加薩的持嬻暴力衝突，不要再針對平民。

聯合國安理會周一就東耶路撒冷局勢舉行緊急磋商，考慮發聲明呼籲以色列停止逼遷行動，保持克制，尊重聖城的「歷史性現狀」。

路透社／德新社／法新社／新華社

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