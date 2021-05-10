美國海軍艦隻周一在波斯灣霍爾木茲海峽遭13艘伊朗快艇逼近，海岸防衞隊一艘巡邏艇開炮兩輪共30響示警。美國國防部指伊朗革命衞隊海軍艦隻舉動「危險且不專業」。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，伊朗快艇高速駛向六艘正護送導彈核潛艇「喬治亞號」（USS Georgia）的美國海軍艦隻。海岸防衞隊巡邏艇「毛伊號」（Maui）開炮後，伊朗快艇離開。

柯比形容伊朗快艇極具侵略性，而且快艇數目比之前多，最近時僅距美艦137米。美艦之中包括導彈巡洋艦「蒙特雷號」（USS Monterey）。此艦周日在阿拉伯海一艘船上搜獲數以千計武器，包括數千把中國步槍、重型機槍和狙擊步槍，疑是伊朗偷運給也門反政府武裝組織。

柯比說「毛伊號」從點50口徑機關炮分兩輪發射炮彈示警。

這是一個多月內，美國第二度向伊朗快艇發炮示警。

美軍指巡邏艦「霹靂號」上月下旬在波斯灣執勤期間，遇到三艘伊朗革命衞隊快艇高速逼近至62米範圍內，結果「霹靂號」要開火示警。

上月2日，一艘伊朗快艇突然切入美國海岸防衞隊巡邏艦「莫諾穆瓦號」（USCGC Monomoy）的航線，導致後者急煞停。美軍批評伊艇做法「危險且不專業」。

美聯社／《蘋果》資料室

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