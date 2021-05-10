緬甸軍方2月1日發動政變，到今天是第100日。這一百天以來，軍方警方對於爭取民主公義的民眾，打壓未停，殘虐濫殺不絕，前日再添冤魂。一名抗爭詩人被拘留問話一晚後，離奇死亡，家人認領遺體時發現器官被摘除。有民主派人士曾指控，軍政府活躍於黑市賣器官勾當。

據報45歲的反軍政府詩人克蒂（Khet Thi），真名郭梭吞（Ko Zaw Tun）。他和妻子喬蘇（Chaw Su）上周六晚在中部實皆的瑞保鎮住所遭軍人帶走問話。喬蘇當晚獲釋，但丈夫徹夜未返家。

針對少年下手「殺死革命」

到早上喬蘇接到電話。她表示：「軍方來電着我到（約100公里外的）蒙育瓦的醫院去。我原以為丈夫只是骨折之類……去到他已在殮房，器官被摘掉。」喬蘇說院方告訴她克蒂心臟出問題。軍方本擬將克蒂下葬，但喬蘇說哀求下獲准領回遺體。

軍政府未回應傳媒查詢。克蒂的妺妹向當地網媒指，兄嫂跟另一名親人被軍方指控計劃發動炸彈襲擊。緬甸援助政治犯協會（AAPP）指出：「克蒂是遭嚴刑拷問，在醫院證實不治。」協會並未披露如何獲知情況。

據AAAP統計，三個多月來約有780名平民被殺；另至少3,500人被拘，3/4是男性，當中知道年齡的有419人，2/3是30歲以下，包括78名少年。該會指軍方故意對付年輕男性，「以為這樣可殺死革命」。

聯合國兒童基金會亦指，緬甸政變後接到上千宗兒童或少年被拘的報告，大部份是男童，許多都沒有律師代表更不得跟家人見面。被拘者遭毒打是常事，許多被打死後屍體再現街頭，但從此人間蒸發的亦相當多。

軍方針對年輕人或有另一原因。原文人政府執政黨全民主聯盟高層溫乃（Win Naing）曾在一個印度傳媒組織辦的網上研討會，指控緬甸軍方活躍從事器官販賣，因此對付年輕示威者不手軟，士兵故意朝年輕人頭部開槍，隨後就收走屍體摘器官。

克蒂原任職工程師，2012年辭工，改賣雪糕蛋糕以專心寫詩。政變後他寫了多首作品，當中一句「他們朝頭部射擊，卻不知革命其實在心中」廣為傳誦。另一首寫於2月中：「我不想當英雄，不想當烈士，不想當弱者，不想當儍瓜。我不想支持不公義。如果只剩一分鐘可活，我希望我的良知在那一分鐘裏純淨如初。」

傳士兵瞄頭開槍 免損器官

最近一作品則反映他對抗爭手段看法改變：「手足飲彈，我只能以詩還擊。但當聲音已不夠力，就得小心選擇一把槍。我會扣扳機的。」

連克蒂在內，反政變詩人已有三位被殺。許多名人和文化界人士亦因支持民主抗爭成為軍政權眼中釘。有教師組織稱，逾1.1萬名大學大專教職員已因此被停職。一名身在美國做研究的教授稱，被緬甸的大學要求表忠反罷工，否則將被解職，校方更明言每個學者都會被要求選邊站。

路透社/伊洛瓦底網站/印度OnManorama網站

手機用戶請按此放大圖表