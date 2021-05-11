美國加州馬里布周六發生度假屋露台倒塌意外，有租客在度假屋舉行大型派對，意外發生時有逾15人站在露台上，結果露台突然倒塌，導致至少11傷、其中2人危殆。

片段所見，當時約有15人站在離海邊石堆4.6米（15尺）高的露台，突然露台整個倒塌，多人受傷。其中2人危殆，4名賓客中度受傷亦要送院，另外5人就即場接受治療。

目擊者表示：「我們聽到破裂的聲音，我看着好友們及女友下墮4.6米在石堆上，露台真的倒塌，情況可以更壞，但已經非常糟糕。我們只是在輕鬆一下，那是一個生日會，我們在平台，平台可能有10多人。」

度假屋屋主表示，原本獲告知只有5人入住度假屋，亦已事先警告不要舉行派對。其後有鄰居通知她有人在場舉行派對，於是她連續3小時致電租客要求減少在場人數及離開，但遭到拒絕。在結束通話後不到30分鐘露台就倒塌，她審視受損情況時發現除了露台，度假屋其他地方亦有受破壞。

英國《每日郵報》／哥倫比亞廣播公司

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