福島化工廠爆炸 4職員受傷

日本福島縣一座化工廠周二（11日）早上7時許發生爆炸，4人受傷送院，其中兩人嚴重燒傷。廠房冒出滾滾濃煙，消防員灌救3小時，仍未能徹底將火救熄，警方及消防單位將調查事故原因。有民眾表示擔心會有害物質飄散。

綜合日媒報道，事發於磐城市常磐岩岡町的「(土界)化學工業」湯本工廠，是生產用於化妝品等產品的鋅粉。消防隊早上7時40分左右接獲多名附近居民報，表示工廠傳出爆炸聲，且廠內冒出濃煙。

據指爆炸發生時，廠房內共有18名員工，事發時可能有客戶參觀工廠。一名47歲男子身處現場附近街道，稱當時聽到爆炸聲，並看到工廠冒出白煙，「我很擔心（濃煙）會存在有毒物質因為這是化工廠」。工廠內有4名男性工作人員分別受輕傷或重傷，其中2名60多歲的男性發生全身燒傷等重傷，另外2名分別為20多歲與40多歲的男性輕傷，4人皆意識清醒。

英試用無人機向偏遠島嶼投遞郵件

以往由英格蘭本島寄往偏遠島嶼的郵件，可能因大霧等惡劣天氣而延誤。英國皇家郵政周一（10日）公佈本周起試行以無人機郵遞送貨，從英格蘭本島至斯基利群島。一架大型無人機可攜帶重達100公斤的郵件，相當於一次正常的郵遞送貨量，而且無人機能在惡劣天氣下飛行。

皇家郵政首席商務官蘭登（Nick Langdon）表示，此舉是為了消除惡劣天氣對郵遞的影響，因為飛機和船隻有時會受到大霧干擾。在超過100公里的旅程中，無人機將在操作員的視線範圍內飛行。無人機投遞郵件可以更好地服務偏遠島嶼社區，如果試驗成功，可能被推廣到英國更多傳統郵遞方式難以到達的地方。

該項試驗是由英國政府資助。蘭登表示，自疫情開始以來，防疫物資包裹量大增。大型無人機可把個人醫療防護設備、病毒檢測包和其他郵件送到交通通訊極為不便的島嶼。

前芝加哥市長任美國駐日大使

英國《金融時報》周二引述消息指，美國總統拜登委任芝加哥前市長伊曼紐爾（Rahm Emanuel）為美國駐日本大使。

61歲的伊曼紐爾，於2003年至2009年曾任美國眾議院議員，2009年為時任總統奧巴馬政府的白宮幕僚長，2011年至2019年擔任芝加哥市市長。早前盛傳他有望成為美國駐華大使，但該職位相信會由前高級外交官伯恩斯（Nick Burns）擔任。

報道指，日本是華府最重要外交盟友，尤其是美日合作應對中國挑戰。拜登今年1月上任後，首位面對面會晤的外國元首是日本首相菅義偉，反映美國對美日同盟的重視。委任伊曼紐爾為駐日本大使，將恢復派駐具影響力前議員到日本的傳統，日本認為此舉更見影響力並有助更直接與白宮溝通。

路透社／共同社／中央社／中新社

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