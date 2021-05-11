俄羅斯周二發生校園槍擊案，兩名槍手闖入一間高中開槍，至少11人死亡，死者人數仍然未明，有傳一名老師及7名兒童死亡，另有32人受傷。其中一名19歲槍手被捕，另一名槍手死亡。總統普京下令檢視槍械管制。

韃靼斯坦總統米尼哈諾夫（Rustam Minnikhanov）指有4名男童及3名女童命喪槍下，他們全部都是8年級生，形容事件是恐怖襲擊，「恐怖分子已經被捕，（他）19歲，名下登記了一把槍，目前未確立其他同夥，調查正在進行中」。

俄羅斯通訊社RIA Novosti早前報道事件中至少11人死亡。

事發的高中位於韃靼斯坦（Tatarstan）的喀山（Kazan），距離莫斯科東部約820公里。該校有超過1,000名學生，兩名槍手闖入學園開槍。有片段顯示，學生從3樓跳窗逃生。其後大批荷槍實彈警員及國民警衞軍成員到場，消防及救護部門亦派員支援。

事發後，大批家長聚集在學校大樓外憂心如焚，消防員用長梯協助校內人士逃生。據報有人聲稱在聽到槍聲前，有老師透過廣播命令鎖上課室門。

總統普京向死者家屬及傷者致以慰問，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京周二下令檢視槍械管制立法，「總統下達命令緊急制定一項新規定關係到民用的武器類型，關乎這次襲擊使用的武器」。俄羅斯緊急事務部亦派出醫療飛機，運送醫療物資及醫生到當地提供協助。

法新社／路透社／英國《每日郵報》／英國廣播公司

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