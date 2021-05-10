美國重要輸油管營運商遭網絡攻擊、造成美國東岸能源供應出現危機，聲稱發動襲擊的黑客組織說，他們的目的是要錢，不是要為社會製造麻煩。美國總統拜登周一表示，準備好必要時採取行動。他說，目前無證據俄羅斯牽涉攻擊，縱然有證據勒索軟件來首俄羅斯。

負責美東一大部份能源運輸的油管營運商殖民管道公司（Colonial Pipeline）上周六表示，他們上周五獲悉遭到黑客網絡攻擊勒索贖金，為遏阻威脅而關閉全部網絡。這可能導致美東能源供應大受影響，拜登周日宣佈進入緊急狀態。

美國聯邦調查局證實攻擊是自稱「DarkSide」的黑客組織所為。他們周一在官方網站發表簡短聲明，未直接提及殖民管道公司，寫道：「我們的目的是賺錢，不是為社會製造麻煩。」聲明並未提及他們要求多少贖金。

主管網絡的副國家安全顧問紐柏格（Anne Neuberger）表示，自去年10月已開始追蹤DarkSide。她說，是否支付贖金由私人機構決定，政府此際不提供更多意見。她說，情報界正了解是否與俄羅斯政府或其他國家有關。

殖民管道公司周一表示，冀在本周內恢復管道正常運作。

美國的汽油價格最近一周飆升6%，殖民管道公司事件引起的供應問題，勢令汽油價格升至2014年以來高位。

路透社

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