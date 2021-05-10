去年為俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼治療的一名醫生失蹤，三日後地方當局稱他已再次露面。該醫院今年內已有兩名醫生身亡，包括納瓦爾尼的主診醫生。

當地傳媒報道指，鄂木斯克（Omsk）地區醫療部長穆拉霍夫斯基上周五打獵後下落不明。當局指已派出警方、國民警衞隊、狩獵人員及志願者共約100人作搜索，僅找到一架相信涉事的越野型沙灘車，昨稱他自行步出森林，與附近一個村落的居民聯絡，目前「狀況正常」，但為保險送院檢查。

納瓦爾尼去年8月在機上感不適，於西伯利亞緊急降落接受治療。時任鄂木斯克第一緊急醫院首席醫生的穆拉霍夫斯基，僅向傳媒指其「主要診斷」為「導致血糖急降的代謝失調」。直至送往德國接受治療，納瓦爾尼才被證實曾接觸過軍用級諾維喬克神經毒劑。

同院今年兩醫生身亡

穆氏隨後獲提拔至醫療部長，納瓦爾尼對此極度不滿︰「你說謊，（撰寫）假的體檢報告，只是為了討好那些上司，以獲得獎勵及晉升。」反對派支持者亦指他阻礙納瓦爾尼及早到德國求醫。

第一緊急醫院有兩名醫生今年內相繼身亡。55歲的麻醉科副首席醫生馬克西米申於2月初突然離世，醫院未有透露其死因。他為納瓦爾尼的主診醫生，曾負責運送其到德國治療。另一名逝世的為63歲高級醫生阿吉西希，醫院指他去年底曾中風，惟未能康復。暫未證實他有否參與納瓦爾尼的治療工作。

美國有線新聞網絡/路透社/德新社