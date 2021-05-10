美國微軟創辦人蓋茨與妻子梅琳達上周宣佈離婚，消息震驚各界。有報道指，梅琳達早在兩年前就下此決定，並向律師諮詢離婚事宜，當時蓋茨與有「富豪淫棍」之稱的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）被揭會面多次。至於兩人拖到今年才離婚的原因，是想等待所有子女成年。

兩人至今尚未公開離婚的具體原因，梅琳達在呈交給法院的離婚申請書上，僅指婚姻「無法挽回」。美媒引述比爾及梅琳達蓋茨基金會一名前員工表示，愛潑斯坦為兩人離婚的導火線。他指，身為女性權益推動者的梅琳達，早在2013年陪同蓋茨與愛潑斯坦會面後，已向丈夫表示對其感不安。不過，蓋茨及部份基金會職員之後仍與他有接觸。

去年初商討財產分配

愛潑斯坦2008年被判賣淫及教唆未成年少女賣淫罪成，服刑13個月；前年又被控人口販賣數十名未成年少女，受害人年紀最輕僅得14歲，他於還柙候審期間在獄中上吊身亡。

《紐約時報》前年報道揭露，蓋茨曾與愛潑斯坦多次會面，甚至曾經在對方寓所逗留至深夜。基金會發言人當時解釋指，兩人會面是為討論慈善工作，「蓋茨後悔與愛潑斯坦的每一次會面，並認為此是他判斷錯誤」。

蓋茨當時受訪曾為事件解畫：「我曾與他見面。但我沒有與他有任何商業關係，也不是他的朋友。」「每次與他見面都是與男性一起。我從沒參與任何組織或其他類似的事。」消息指，梅琳達對丈夫與愛潑斯坦尚有來往感到憤怒，她與顧問通過幾次電話，其後聘請多名律師諮詢離婚事宜。

待細女成年才正式離婚

美媒取得的文件顯示指，兩人在疫情期間磋商離婚一事。他們去年初決定不出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，一度引起外界關注，原來他們當時正討論如何分配財產。蓋茨之後亦退出微軟董事會，並辭去在股神畢菲特投資旗艦「巴郡」的董事職務。

至於為何拖至現在才正式離婚，消息指是因么女菲比在去年9月才年滿18歲。「這絕對是因為他們最年幼的孩子在高中畢業，他們的想法是在一起直至這刻。他們勉強在一起，直到他們的孩子都離開校園，就像很多人一樣。」

他們雖未有簽署婚前協議，但兩人已達成分居協議。消息人士指，兩人均希望盡可能令離婚一事保持客氣和秘密，「沒有人想要被仔細檢視，因為這將會損害他們的信譽」，「我不認為他們任何一人是憤怒得要擊垮對方」，兩人續合作營運慈善基金會則因他們都有同樣抱負，期望透過慈善事業成為諾貝爾獎得主。

英國《泰晤士報》/美國《People》/《華爾街日報》