（北美通訊）疫情爆發後，往返加拿大的國際航班減少，與國際航班相關的確診數，亦由1月份高峰期331人，4月份減少至193人；但由於居民防疫意識鬆懈，加上春假國內旅遊，在國內航線錄得的確診數，4月份急升至創紀錄的331人，尤以卑詩省和阿爾伯達省情況最為嚴重。

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）引述一份聯邦飛行數據報告指，國際航線上錄得的確診人數，由1月份的331人，4月已減少至193人；但國內線情況則相反，確診數由1月的195人，4月時已急增至331人，數據引起公共衞生專家和政府領袖關注。

傳染病專家默西（Srinivas Murthy）認為，數據反映傳染鏈已經由國外輸入到國內，「若我們只集中注意邊境（防疫）的話，不能有助解決內部問題。」他表示，當局必須阻止疫情擴播到確診數字較少的地區。

在加拿大西部的卑詩省和中部阿爾伯達省，3月下旬至4月初適逢春假，刺激民眾國內旅行，航班上錄得的確診數字急劇上升。

其中在4月份，阿爾伯達省有150班離境航班被驗出有旅客染疫，其中30班由麥梅利堡（Fort McMurray）飛往已宣佈進入緊急狀態的卡加里（Calgary），另外在115班入境航班上發現染疫旅客，只有10班屬國際線。省長堅尼（Jason Kenney）上周宣佈全省實施封城措施，以遏止疫情傳播，惟未有實施旅行限制。

卑詩省疾病控制中心資料顯示，該省在3月19日至4月9日間，逾130班航班發現旅客染疫，8成屬於國內航班。省級法律顧問表示，與安大略省和魁北克省不同，卑詩省政府沒權力限制境內旅行。

卑詩省公共安全及法務廳廳長范和富（Mike Farnworth）表示，省政府曾向聯邦政府提出國內旅行傳播病毒的風險，希望加拿大境內旅客與國際旅客一樣，必須提交呈陰性的病毒檢測結果才可登機。他又提醒打算進入該省的旅客，「我們現在不需要你，現在不是旅行觀光的時候。」

加拿大公共衞生署（Public Health Agency of Canada）表示，截至4月22日的8周內，有多達2,000名國際旅客在抵達加拿大後，被檢測出染疫。

《環球郵報》就航班數據報告向聯邦公共安全部長和聯邦政府發信，查問會否對國內航班實施防疫措施，遏止境內病毒傳播，但發言人沒有回應。

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