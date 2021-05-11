斯里蘭卡女子尚達馬利（Wishma Sandamali）到日本尋求政治庇護，今年3月卻在難民營病逝，過程中政府被指照顧不當，沒理會尚達馬利的病情和醫生建議導致死亡。事件適逢日本政府提出修例放寬遣返難民的要求，觸發當地人關注難民議題，要求當局撤回修例。

胃病吐血 暴瘦20公斤

尚達馬利2017年以學生簽證抵達日本，去年8月簽證逾期，被扣留於名古屋的出入國居留設施。她今年1月中疑因在設施內壓力太大患上胃病，出現嘔吐及食慾不振等症狀，3月情況惡化吐血、無法控制手腳，3月6日死亡，死時體重較入營前輕了20公斤。

尚達馬利死前兩天，醫生曾建議出入境部門暫時釋放她，形容這將有助她情況改善，但當局4月發表的中期報告沒提到這項內容，在野黨質疑涉及隱瞞，要求徹查及問責。

尚達馬利是日本自2007年以來，第18名在羈留期間離世的外國人。她的家屬上月出席記者會，兩名妹妹以視像表示尚達馬利從小喜歡日本，希望能查明真相，並要求當局交出出入國居留設施的閉路電視片段。

修例後最多只可申請庇護2次

現時日本政府通過《出入國管理及難民認定法》處理難民申請，正處於審核階段的難民需留在難民營，亦不得工作，當局期望修例後可更快遣返不合資格的難民。然而方案被指對難民過於嚴苛，任何人只可以同一理由申請難民資格最多兩次，申請多於兩次者需即時遣返。

日本2019年共審核10,375宗難民申請，只有44宗獲批，成功率僅0.4%。相反在七大工業國組織（G7）其他國家，美國和英國難民申請獲批率分別為29.6%和46.2%，加拿大更達55.7%，日本傳媒甚至形容日本有如「難民鎖國」。

緬示威者：一旦回國恐被殺

日本多位知名人士表態反對修例，包括演員小泉今日子、作家中島京子、星野智幸、溫又柔等多人，其中中島京子指修例將令難民資格申請者隨時面臨被遣返，但他們一旦被遣返便會面臨死亡，又稱即使申請者進入難民營，亦不代表「死了也沒關係」。聯合國人權理事會亦指，修例內容不符合國際標準。

東京早前有遊行反對修例，參加者中包括一名緬甸男子。他昔日曾在緬甸反對軍政府，1999年以旅遊簽證入境日本，其後再沒回國，多次申請難民資格不果，若修例通過將可能被遣返。該男子直言一旦回國便可能被殺害，促請當局不要修例。

日本《朝日新聞》/新加坡《海峽時報》/中央社

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