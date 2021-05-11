英女皇當地時間周二早上將為英國國會開幕大典發表御座致辭（Queen’s Speech），宣讀來年政府施政計劃與方針，外界預料將涉及超過25項法案，涵蓋環境保護、勞工權益、教育、收容難民等多個範疇。

英媒報道，女皇致辭約為時10分鐘，相信會提到延後多時的「環境法案」，涉及離歐後保護自然的規例；具爭議的「警察、犯罪、判刑及法院法案」，今年初國會議員討論此法案時曾引起抗議。

另外新增的有勞工權益的「就業法案」；承諾終身技能保證、建立成人教育及訓練的「技能與16歲以上教育法案」；保障動物的「動物禁令條例草案」等等。

外界亦關注政府會否談及改革成人社會照護服務的資助方法，有報道指政府內部仍在討論改變收費的問題，首相約翰遜對此仍未明確表態。

政府亦已確認會改革脫歐後的難民庇護系統，預料會納入《主權邊界法案》的一部份，新法規是希望勸阻難民越過英倫海峽入境。難民權益組織正密切關注議案的細節，他們一直不同意政府的藍圖。

英國廣播公司

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