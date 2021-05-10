美國、英國、德國周三將就新疆人權狀況舉行視像會議，中國常駐聯合國代表團發言人周一發聲，對會議表示強烈不滿和堅決反對，要求其立即停止那一「干涉中國內政」的活動，並呼籲其他會員國共同抵制會議。

發言人指出，美國、英國、德國等會議合辦方「完全出於反華政治動機，把人權問題當做政治工具，妄想在新疆製造分裂和動蕩，藉此干涉中國內政，阻撓中國和平發展。發言人說，當前，中國新疆形勢穩定，經濟快速發展，各族人民和諧相處，處於歷史上最好時期。美國等會議合辦方痴迷於捏造謊言，出於反華遏華政治動機，圖謀以疆制華、搞亂中國。這種做法遭到包括維吾爾族在內的新疆各族人民的強烈憤慨，也為全體中國人民所堅決反對，不會得逞，注定失敗」。

發言人指「美國等會議合辦方在涉疆問題上罔顧事實，蓄意編造謊言，惡意傳播虛假信息」，並指美國「口口聲聲關心穆斯林人權，但全世界都知道，美國在阿富汗殺害穆斯林，在伊拉克殺害穆斯林，在敍利亞殺害穆斯林，世界上殺害穆斯林最多的國家恰恰正是美國及其幫凶」。

發言人最後說：「公道自在人心，相信廣大會員國也能看透和識破美國等會議合辦方的政治圖謀，自覺抵制這場毫無意義的鬧劇。」

周三的會議由「人權觀察」主辦，美英德的駐聯合國大使將代表維吾爾人發言。

根據美國和澳洲研究機構的研究，至少100多萬名維吾爾穆斯林被關押在中國新疆的「再教育營」。中國當局辯稱「再教育營」是幫助當地人遠離極端主義的職業培訓中心。

另外，美國商務部1月宣佈全面禁止被認為是強迫勞工生產的新疆棉花和番茄入口。

中國侵犯新疆維吾爾族人權的所為，先後遭到美國國務院、加拿大及荷蘭國會認定是種族滅絕。

法新社／路透社／中新社

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