國際記者聯盟（IFJ）周三將發表新一份中國評估報告，探討中國對國際傳媒的影響。《紐約時報》引述報告指，中國政府運用資金在全球建立「另類傳媒」系統，與英國廣播公司（BBC）及美國有線新聞網絡（CNN）等主流傳媒抗衡，並在疫情期間利用其傳媒體系散播對中國的正面敍述，甚至傳播不實資訊。

《紐約時報》指出早在疫情開始前，中國已開始影響全球各地傳媒，例如菲律賓有通訊社逾半稿件轉載自新華社，小至畿內亞比紹（Guinea-Bissau）等西非小國，亦有記者與中方機構簽署傳媒範疇合作協議。具中國官方背景的《中國日報》亦在多國發行，甚至推出塞爾維亞語版本。

新一份報告由墨爾本大學新聞研究中心高級講師、BBC前駐華記者林慕蓮（Louisa Lim）連同另外兩名學者撰寫，研究54個國家的傳媒生態，指出中國在疫情期間啟動在國際間建立的傳媒系統，一方面宣揚中國官媒上對中國的正面論述，同時散播失實資訊。

大使館派防疫物資 要求報道唱好中國

《紐時》形容中國的傳媒戰略並非秘密，中方亦以「其他國家也有類似行為」作辯解，但報告指出疫情下中國傳媒配合外交官員，報道中國向外國輸出抗疫物資等舉動，並盡量模糊病毒源頭。有意大利記者透露，遭外界施壓要求播放中國國家主席習近平在聖誕節時期發表的演說，並繙譯為意大利文；突尼西亞的中國大使館亦向當地記者組織派發口罩、消毒搓手液以至電視錄影器材，同時要求播放支持中國的內容。

雖然英國等部份國家提高警覺，加強監管境內中國官媒，然而林慕蓮指中國正穩定地以逐個國家擊敗的方式，逐步重塑全球傳媒生態。

秘魯記者：傳媒如淪中國使館速記員

《紐時》以秘魯及意大利為例，其中秘魯政府立場親中，高官亦可提早接種中國疫苗。當地全國記者協會秘書長萊內斯（Zuliana Lainez）形容，秘魯官方傳媒不斷報道關於中國的消息，「就像成為中國大使館的速記員一樣」。她提到中國大使館早年曾出資協助更換秘魯新聞製作設備，萊內斯直言這並非沒有代價，不能掉以輕心。

意大利主播里戈尼（Luca Rigoni）在前總理貝盧斯科尼持有的一間電視台工作，他透露其電視台本來跟中國簽訂合作協議，但當他報道過病毒可能從武漢實驗室洩漏的理論後，電視台與中國的合作便告吹。不過里戈尼形容中國傳媒與官方關係密切的現象，並非中國獨見，而是在不少國家也會出現。

IFJ秘書長貝蘭格（Anthony Bellanger）指，中國正在「資訊戰爭」中加強實力，但公眾同時亦要提防美國、俄羅斯以及其他國家的類似行為。

美國《紐約時報》

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