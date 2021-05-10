今日是緬甸軍隊發動政變，推翻國務資政昂山素姬領導的民選政府後第100天，緬甸民眾在這段日子，拉起了波瀾壯闊的反政變抗爭浪潮。曾在3月示威中跪求軍警不要向孩子們開槍的緬甸修女努唐慨嘆：「疫情加上軍方的殘暴，越來越多民眾感到沮喪，甚至想自尋短見。」

對於當日以身擋槍的舉動，努唐不敢言勇，反指那些站出來抗爭的年輕人才是真正的勇敢，她說：「年輕的示威者為了未來，犧牲了自己的性命。」當日，努唐的下跪並無打動到軍警，他們最終還是朝她身後的群眾開槍，打死了兩人，更是槍槍爆頭致命。

軍政府的無情鎮壓，已有最少780名平民被殺害，但軍方以血腥手段阻嚇民眾上街的企圖並無得逞，緬甸人民還是前仆後繼，只是為免大規模聚集會成為軍警開槍的目標，示威者近日改變了抗爭策略，在各大城市化整為零，進行快閃游擊示威，至令外界誤以為抗爭有減弱迹象。

政治分析員欽紹溫說：「局勢根本無平復過來，軍政權以為到6月大局將定，那是癡人說夢！」當這邊廂的公民抗命運動還是在當地如火如荼進行，邊境那邊也是烽火四起，克倫民族聯盟近日奪取了多個緬軍陣地，並收容了一批反政變人士；克欽獨立軍甚至擊落了一架緬軍直升機。

反對派組「聯邦軍」

部份少數民族叛軍已向由城市逃出來的抗爭者提供軍事訓練。由一批原民選官員和議員組成的緬甸全國團結政府（NUG）也尋求串連各路人馬，合組成一支「聯邦軍」對抗軍政府。緬軍近日已宣佈把NUG列為「恐怖組織」。

策動政變的緬甸國防軍司令敏昂萊上月出席東盟會議時，曾承諾以對話解決國內的暴力衝突，但回國後隨即反口，軍政府強調一切待「局勢回復穩定」才可行。雖然在中俄反對下，聯合國安理會一直無法就嚴厲制裁緬甸達成共識，但歐美已各自採取行動，加上全國刮起的不合作運動，世界銀行估計今年緬甸經濟可能會急速收縮達10%。法新社