昨日是以色列慶祝在1967年戰爭中由約旦手上奪取東耶路撒冷，統一全城的紀念日，踫上了伊斯蘭教齋期結束，巴勒斯坦青年在阿克薩清真寺外，再跟以色列警察爆發大規模衝突，紅新月會指有305人受傷，至少228人要送院救治。

巴人青年不滿以方計劃在「耶路撒冷日」，在舊城內浩浩蕩蕩遊行至大馬士革門和穆斯林區，他們向警察擲石和推撞，警方則用震眩彈和水炮驅趕。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯形容示威者是英雄。身兼阿克薩清真寺守護人的約旦國王阿卜杜拉二世譴責以色列的行動。教宗方濟各則促各方停止衝突。

無論猶太教、基督教或伊斯蘭教徒，均視耶路撒冷為聖城，以色列堅持擁有整個耶路撒冷，並爭取國際承認為其首都，但巴勒斯坦則認為有大批巴人聚居的東耶路撒冷，是他們未來的首都。控制加沙的哈馬斯連日發射火箭襲擊以色列，聲援在耶城的同胞，以軍出動坦克攻擊哈馬斯陣地。

逼遷巴人聆訊押後

釀成昨日大衝突的原因，除了歷史舊恨，亦有新仇，以色列法庭早前裁定一批猶太殖民勝訴，勒令阿克薩清寺附近幾個巴勒斯坦家庭必須遷離住址，引發當地巴人憤怒，認定猶太人正逐步把他們趕出耶路撒冷。

以色列政府強調此案只是一宗普通業權糾紛，但在美國國安顧問沙利文表達「嚴重關切」後，以色列司法部長前日成功向最高法院申請押後原定昨天舉行的聆訊，避免令以巴衝突火上加油。

路透社