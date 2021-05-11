澳洲南澳省周二發生離奇的致命意外，一個工業垃圾箱內竟然有3名少年在裡面睡覺，3人更遭翻入垃圾車內。當中一名13歲少年未能及時逃出，遭到嚴重創傷，其後不治身亡。

事發於林肯港（Port Lincoln），當時跟死者同睡的還有兩名分別11歲和12歲的少年。在清晨5時20分左右，垃圾車駛至現場收集垃圾，司機未留意到垃圾箱內有3個人，便如常把垃圾箱升起翻向車內。

警方表示，12歲少年及時跳出垃圾箱，並敲打車門向司機示意箱內有人，司機雖然察覺到，但為時已晚，來不及煞停機器。其餘兩名少年被倒入垃圾車內，其中11歲少年沒有大礙，13歲少年則受重傷。救援人員接報10分鐘後到場，經搶救後證實當場死亡。

警員巴爾（Bahr）表示，司機已被送院接受評估，又指3名少年都有住所，不會稱他們是露宿者。發生此事後，兩名生還的少年精神嚴重受打擊。林肯港市長喬振東（Tom Koutsantonis）在Twitter發帖，形容事件令人心碎，並為死者的家人和朋友致以哀悼。

路透社／澳洲廣播公司

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