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印度疫情｜醫生警告勿迷信牛排泄物可防疫 隨時引爆另一種傳染惡疾

1小時前
有印度教徒接觸牛隻，尋求借助對方力量提升免疫力。路透社

印度疫情如海嘯式爆發，民眾為自救無所不用其極，有人甚至把牛的排泄物塗在身上，認為可以驅除Covid-19病毒。不過醫生警告牛排泄物無法消滅病毒之餘，更可能引發傳播其他疾病的風險。

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印度近來單日新增確診病例持續高於30萬宗，全國普遍地區不只病床、連氧氣也是一樽難求。為求自救，西部古吉拉特邦（Gujarat）有印度教信眾每周一次前往牛棚，把視為神聖的牛隻的排泄物抹在身上，期望借牠們的力量提高自身免疫力，甚至助他們避過染疫。

在藥廠擔任助理經理、印度教徒博里沙（Gautam Manilal Borisa）去年染疫後康復，也認為是跟塗牛便做法有關。他說即使有醫生勸告，人們也相信這種做法可提升免疫力。

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博里沙更經常前往印度藥廠Zydus Cadila總部旁的一間印度教學校，與其他信眾一同抹上牛排泄物、與牛隻擁抱、練習瑜珈增加自身能量，眾人完成之後會用牛奶沖身。

不論是印度或其他地區的醫生和科學家，都警告這種另類做法會導致錯誤的安全意識或複雜的健康毛病。印度醫學協會全國主席賈亞拉（JA Jayalal）直言，目前尚未有可靠的科學證據顯示牛排泄物能有效提升用以抵抗Covid-19的免疫力，反而可能導致其他疾病經由動物傳予人類。

路透社

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