(北美通訊)加拿大安大略省疫情漸見緩和,但安省衞生廳周一明言,在確診人數和深切治療部病人未有明顯下跌情況下,考慮再次延長居家令,以防爆發新一波疫情。

安省衞生廳廳長葉麗雅(Christine Elliott)周一表示,雖然上月疫情放緩,但還未到足以撤銷居家令的程度。她指,「醫療專家非常清楚,我們現在需要保持這個方向」,該省目標是確診人數和入住深切治療部的病人,人數出現「明顯下跌」後,才決定取消居家令。

當地衞生專家與安省衞生廳意見一致,本地公共衞生協會(Association of Local Public Health Agencies)與安省衞生官協會(Council of Ontario Medical Officers of Health)上周五更聯署去信給省長福特(Doug Ford),要求擴大緊急措施。

信中指,「公共衞生措施顯然是用來減少民眾流動性和互相接觸的重要工具。現在放寬任何限制,都會令過去兩周出現的跌勢逆轉。」信中續指,安大略省目前每日確診數、檢測陽性比率和入住深切治療部的病人數目,仍高於第兩波疫情高峰時水平,預計在居家令完結前不會出現變化。

安省副首席醫學官耶芙(Barbara Yaffe)亦認為,現階段而言,當局難以在5月下旬放寬防疫限制。她在上周表示,省政府可能有限度開放,但不想太早放寬限制而引發第四波疫情。

安大略省政府在4月8日發佈居家令,原定本月20日完結,目前正考慮再延長兩周至6月2日。截至周一,當地有1,632人染疫住院,最少有828人入住深切治療部;在第三波疫情高峰期,超過900人在深切治療部留醫。

