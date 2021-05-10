（北美通訊）加拿大安大略省疫情漸見緩和，但安省衞生廳周一明言，在確診人數和深切治療部病人未有明顯下跌情況下，考慮再次延長居家令，以防爆發新一波疫情。

安省衞生廳廳長葉麗雅（Christine Elliott）周一表示，雖然上月疫情放緩，但還未到足以撤銷居家令的程度。她指，「醫療專家非常清楚，我們現在需要保持這個方向」，該省目標是確診人數和入住深切治療部的病人，人數出現「明顯下跌」後，才決定取消居家令。

當地衞生專家與安省衞生廳意見一致，本地公共衞生協會（Association of Local Public Health Agencies）與安省衞生官協會（Council of Ontario Medical Officers of Health）上周五更聯署去信給省長福特（Doug Ford），要求擴大緊急措施。

信中指，「公共衞生措施顯然是用來減少民眾流動性和互相接觸的重要工具。現在放寬任何限制，都會令過去兩周出現的跌勢逆轉。」信中續指，安大略省目前每日確診數、檢測陽性比率和入住深切治療部的病人數目，仍高於第兩波疫情高峰時水平，預計在居家令完結前不會出現變化。

安省副首席醫學官耶芙（Barbara Yaffe）亦認為，現階段而言，當局難以在5月下旬放寬防疫限制。她在上周表示，省政府可能有限度開放，但不想太早放寬限制而引發第四波疫情。

安大略省政府在4月8日發佈居家令，原定本月20日完結，目前正考慮再延長兩周至6月2日。截至周一，當地有1,632人染疫住院，最少有828人入住深切治療部；在第三波疫情高峰期，超過900人在深切治療部留醫。

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