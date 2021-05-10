第74屆世界衞生大會（WHA）5月24日至6月1日舉行，世界衞生組織已通知會員、受邀與會者在5月10日前完成網上註冊，台灣目前還未收到出席WHA邀請函。世衞法律顧問索羅門（Steven Solomon）周一在記者會上表示，是否邀請台灣以觀察員身份參與世衞大會，由世衞所有成員國決定。

世衞回覆台灣《蘋果新聞網》電郵詢問時再度重申「台灣在世衞大會的觀察員身份，應由世衞所有成員國考慮與決定」，再度把WHA邀請函「發球權」從世衞秘書處丟給世衞194個成員國。

《蘋果》記者3月底曾以電郵方式詢問世衞對於台灣參與今年WHA態度，世衞4月29日回覆表示，世衞是政府間組織，相關政策由194個成員國制定，世衞秘書處在成員國決定的規則和政策框架內運作。台灣在WHA的觀察員資格是由世衞194個成員國所考慮和決定的問題。WHA邀請觀察員須透過所有會員國「簡單多數決」的決議或決定。

中國外交部發言人華春瑩昨稱「台灣地區參與國際組織包括世衞組織活動，必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世衞大會有關決議確認的根本原則。」

面對G7外交會議聯合公報、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先後公開要求WHA應該讓台灣參與，世衞發給台灣今年大會邀請函，《蘋果》周一再度以電郵詢問世衞是否會發給台灣邀請函時，世衞回信「老調重彈」，重申必須要由世衞194個會員國決定（Taiwanese observership at the World Health Assembly is a question for the 194 Member States of WHO to consider and decide upon.）。

台灣外交部周一表示，台灣目前還沒收到出席WHA邀請函，但外交部會持續與衞福部共同努力，奮戰到最後一刻，盡全力爭取我方與會的權利。

外交部再次呼籲世衞秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）秉持專業中立的立場，盡速回應國際社會的正義之聲，以及各界堅定支持台灣與會的殷切期盼，邀請台灣出席5月24日開議的第74屆WHA。

路透社／台灣《蘋果日報》

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