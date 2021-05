第74屆世界衞生大會(WHA)5月24日至6月1日舉行,世界衞生組織已通知會員、受邀與會者在5月10日前完成網上註冊,台灣目前還未收到出席WHA邀請函。世衞法律顧問索羅門(Steven Solomon)周一在記者會上表示,是否邀請台灣以觀察員身份參與世衞大會,由世衞所有成員國決定。

世衞回覆台灣《蘋果新聞網》電郵詢問時再度重申「台灣在世衞大會的觀察員身份,應由世衞所有成員國考慮與決定」,再度把WHA邀請函「發球權」從世衞秘書處丟給世衞194個成員國。

《蘋果》記者3月底曾以電郵方式詢問世衞對於台灣參與今年WHA態度,世衞4月29日回覆表示,世衞是政府間組織,相關政策由194個成員國制定,世衞秘書處在成員國決定的規則和政策框架內運作。台灣在WHA的觀察員資格是由世衞194個成員國所考慮和決定的問題。WHA邀請觀察員須透過所有會員國「簡單多數決」的決議或決定。

中國外交部發言人華春瑩昨稱「台灣地區參與國際組織包括世衞組織活動,必須按照一個中國原則處理,這也是聯合國大會第2758號決議和世衞大會有關決議確認的根本原則。」

面對G7外交會議聯合公報、美國國務卿布林肯(Antony Blinken)先後公開要求WHA應該讓台灣參與,世衞發給台灣今年大會邀請函,《蘋果》周一再度以電郵詢問世衞是否會發給台灣邀請函時,世衞回信「老調重彈」,重申必須要由世衞194個會員國決定(Taiwanese observership at the World Health Assembly is a question for the 194 Member States of WHO to consider and decide upon.)。

台灣外交部周一表示,台灣目前還沒收到出席WHA邀請函,但外交部會持續與衞福部共同努力,奮戰到最後一刻,盡全力爭取我方與會的權利。

外交部再次呼籲世衞秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)秉持專業中立的立場,盡速回應國際社會的正義之聲,以及各界堅定支持台灣與會的殷切期盼,邀請台灣出席5月24日開議的第74屆WHA。

路透社/台灣《蘋果日報》

