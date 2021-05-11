美國重要輸油管營運商遭網絡攻擊，造成美國東岸能源供應出現危機。美國汽車協會（AAA）代表已經警告，維珍尼亞州的汽油供應將會十分有限，預期本星期便已出現漲價；美國航空（American Airlines）亦宣佈已經消耗近半的東岸儲油，決定為兩條由東岸出發的航線增設中途站加油。倘若油管未能迅速全面復工，供油不足的情況恐怕會一直蔓延下去。而本文將解構事件的來龍去脈。

油管怎樣被黑客入侵？

在普羅大眾的印象中，油管就只是單純一條管，用以輸送原油或燃油；但事實上，殖民管線公司（Colonial Pipeline）的營運已經很大程度轉為數碼方式進行，例如用上壓力感應器、恆油器、閥門和泵，控制各式燃油在管內的傳輸。公司更有外號「智能豬」的機械人，檢查管道內的異常情況。而上述各式運作技術都會連繫到中央系統。

網絡安全專家妮科爾（Jon Niccolls）解釋，只要存在這種連接，便會面臨數碼風險，「所有用以運作這現代化管道的儀器均是由電腦控制，而非人手親自操控」。他續指，假如這些儀器是接駁到公司內聯網，而遭到網絡攻擊，那麼相關油管也容易受到惡意攻擊。

黑客如何入侵？

專家認為，這種運作系統一般獲得較佳保護，因此針對它們的攻擊是相當罕見，估計很可能是黑客經由公司管理層方面攻入運作系統。妮科爾稱，我們見識過好幾宗這種大型攻擊，都是由附有惡意軟件的電郵觸發；或是透過第三方軟件的弱點找到機會。

黑客可能事先在殖民管線公司的資訊科技（IT）網絡內潛伏了數星期，甚至數月，然後才發動攻擊。

近至今年2月，佛羅里達州有城市的供水系統遭黑客存取，並嘗試提高所加入的化學物質至危險水平，幸而當時有員工透過監察系統發現情況異常，制止了這場攻擊。

要怎樣避免這類攻擊？

最簡單直接的方法，當然就是把整個運作系統離線，完成不接駁互聯網。但對當今企業而言，要徹底離線是越來越難，因為他們需要透過網絡接駁不同儀器，從而提升效率。

網絡安全專家博蒙特（Kevin Beaumont）提出，企業必須確保關鍵系統要在獨立網絡運作，且不連接外來網絡。但他承認，當世界正在轉變，越來越多東西也變得依賴這種連繫來運作，增加逃避黑客入侵的難度。

誰是今次入侵的黑手？

美國聯邦調查局（FBI）確認幕後黑手就是相信來自俄羅斯的新晉黑客犯罪組織DarkSide。而美媒引述組織指，他們只是求財，無意為美國社會製造麻煩。

專家諾頓（Andy Norton）稱，雖然犯罪黑客組織針對一個國家級關鍵基建的情況並不常見，但這種憂慮無疑正在增加；當針對公共設施的作用越是關鍵，成功勒索的機會就越高。

這些關鍵服務該如何保護？

專家向來都關注這類國家級基建遭到入侵，由科技業界組成的勒索軟件任務小組（Ransomware Task Force）上周便警告會構成「國家安全風險」，敦促政府採取緊急行動應對，同時需要向俄羅斯、伊朗等「施襲常客」施加壓力，讓它們承擔責任。

英國廣播公司／路透社／美國WRIC電視台

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