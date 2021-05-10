世界衞生組織周一將印度變種病毒株B.1.617由「令人關注的變異株」（variant of interest）升級為「令人憂慮的變異株」（variant of concern）。

世衞指B.1.617似乎更具傳染性，初步研究顯示疫苗對該變異株的保護能力降低。

B.1.617最先在印度出現，現已傳播至全球約20個國家或地區，包括英國、美國、新加坡、澳洲、巴林等。

泰國疫情管理中心周一說，泰國境內首次發現B.1.617。為避免變異病毒進一步擴散，泰國政府將擴大入境禁令，除印度外，自即日起暫停向從巴基斯坦、尼泊爾和孟加拉國入境的非泰籍人士發放入境許可文件。

斯里蘭卡免疫學家吉萬達拉上周六發表報告說，最新收到的樣本中已檢測出總共6種活躍的變異病毒秼。除已在斯里蘭卡傳播的英國變異株B.1.1.7外，還發現B.1.617。

南非衞生部長穆凱茲上周六晚說，據南非基因組監測網絡通報，南非已發現4宗B.1.617病例，「這些病例都是最近從印度抵達南非的」。他說：「病患都已按規定隔離，對密切接觸者的追蹤工作也在進行。」

比利時首都布魯塞爾出現5宗B.1.617病例，其中3人與曾赴印度旅行者相關，且未接種疫苗。專家估計當前B.1.617可能在比利時有更多傳播，必須高度謹慎。

法新社／新華社／中央社

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