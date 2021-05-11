印度疫情肆虐，數據顯示全國染疫死亡人數超過24萬，惟專家估計真實數字更多。當地地方報館自4月起自行點算染疫死亡數字，遠比官方公佈的多，質疑當局「報細數」。染疫死亡人數劇增，恆河近日至少有40屍體沖上岸，據報是民眾負擔不起火葬費選擇直接「海葬」摯親。

印度古加拉特邦（Gujarat）主要報章《Sandesh》今年4月開始派記者到醫院點算每日死亡人數，數據往往比官方數字高出數倍。以4月11日為例，該報記者到邦內第一大城艾哈邁達巴德（Ahmedabad）一間專治Covid-19的公立醫院，17小時內點算有69人染疫亡，但當局翌日公佈全邦只錄得55宗死亡個案，當中也只有20宗來自艾哈邁達巴德。記者又採訪21個火葬場的負責人，發現大部份死因僅當成「病故」而沒再詳加解釋。

《印度報》（The Hindu）亦有類似發現，於上月16日計算出7個城市有689宗死亡個案，惟官方數字指全邦僅有94人染疫死亡。

報道指古加拉特邦「報細」染疫死亡人數的情況似乎相當嚴重，邦政府否認「報細數」，聲稱遵照聯邦規定，但最高法院今年4月亦曾警告邦政府指，隱瞞真實數字只會造成嚴重問題，包括引致公眾恐懼、不信任。

疑有染疫死者沖上恆河岸邊

全國染疫死亡人數劇增，北方邦（Uttar Pradesh）官員近日指至少40具屍體沖上恆河岸邊，有傳媒就稱發現100具遺體並暗示是染疫死者，屍首狀態反映或處於河中多日。

當地官員庫瑪（Ashok Kumar）表示，屍體可能來自北方邦，將以火化或土葬處理。新德里電視台亦報道，這些屍首發脹或部份被焚毀，可能是來自在北方邦恆河邊火葬的染疫死者。

有當地民眾及記者向BBC透露，由於缺乏火葬用木材而且葬禮成本上漲，令死者家屬別無選擇下只能將摯愛親人置入河中。市民莫漢（Chandra Mohan）表示，私家醫院趁機開天殺價，一般大眾已無錢聘請神職人員及在河岸邊火葬，將屍體從救護車移出更要索價2,000盧比（約211港元），「這條河成為他們最後的求助，所以人們把遺體浸入河中」。

英國廣播公司

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