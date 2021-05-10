根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.58億、死亡人數超過329萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,273萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.2萬。印度確診人數超過2,266萬，死亡人數超過24.6萬。巴西確診人數超過1,520萬，死亡人數超過42.3萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、比利時、瑞典等12國確診宗數均超越100萬大關。

美准12至15歲打輝瑞

美國食品藥物管理局（FDA）周一緊急批准為12至15歲青少年接種輝瑞／BioNTech疫苗，再加快國內疫苗接種進度。FDA署理總監伍德考克（Janet Woodcock）認為是踏出了抗疫重要一步，距離結束疫情恢復正常又近一步。

藥廠3月底已向當局呈交測試數據，指青年打疫苗後出現的副作用與年輕成年人相若，效用亦接近。莫德納和強生也正在12至18歲青年身上測試疫苗，數據料很快出爐。

法新社／《蘋果》資料室

英格蘭下周起進一步解封

英國首相約翰遜周一表示，隨着該國疫情形勢好轉，政府將按照路線圖讓英格蘭地區自17日起進一步解封。

英格蘭地區此前已於3月底開始放寬部分限制。根據英國政府最新公佈的信息，自5月17日起，將戶外聚會人數上限提高到30人，室內聚會限制人數為6人或兩戶家庭；允許包括電影院、劇場、博物館在內的室內文化娛樂設施重新開放，但須做好防護措施；允許餐廳、酒吧、咖啡店等恢復堂食；酒店民宿等可恢復營業。

約翰遜在疫情發佈會上說，政府會繼續評估局勢發展。如果一切順利，根據路線圖，6月21日將可實施第四階段放寬措施。他同時表示，英國要繼續應對變種病毒株的傳播，儘管目前沒有足夠證據顯示疫苗對這些變異病毒完全無效，但「我們必須保持警惕」。

被問到打工仔是否要計劃整個夏秋在家工作時，約翰遜預期英國疫後的工作習慣將會與以往差不多，而城市將會再熱鬧起來。

不過，他似乎拒絕提前全面解封，強調謹慎之重要，而解封路線圖之成功秘訣是每個解封階段之間留有空間檢討效果。

路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）