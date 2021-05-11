英女皇伊利沙伯二世周二出席國會開幕大典，發表御座致辭，宣讀首相約翰遜政府撰寫以國家「升級」為主題的來年施政綱領，涵蓋環保減排、教育改革、難民及嚴重罪行等多個法案範疇，是她自皇夫菲臘親王離世喪禮後首次出席公開場合。

今年開幕大典因疫情出席人數縮減，女皇未有如以往穿上禮袍及戴上皇冠，只以日常服飾在王儲查理斯陪同下現身，看來精神不俗。她闡述政府來年計劃，稱政府首要任務是令經濟復蘇，使英國比以往更強大及繁榮，為了實現這目標，政府會擴大全國各地的機遇，支持就業、企業和經濟增長，並應對疫情對公共服務的影響。

環保方面，政府將投資新綠色產業，創造就業機會及保護環境，致力2050年實現溫室氣體零排放，又會立法制訂具約束力的減排目標。另外，新增包括勞工權益的就業法案、承諾終身技能保證及建立成人教育訓練的「技能與16歲以上教育法案」，以及保障動物法案等。

政府亦將立法增加對最嚴重和暴力罪犯的刑罰；另外政府將建立更公平的移民制度，以加強英國的邊界，震懾提供危險非法偷渡渠道的犯罪分子。

英國《衞報》

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