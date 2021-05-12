持續逾一年的疫情嚴重打擊全球經濟，墨西哥本已有逾半人活在貧窮，疫情下更是捉襟見肘，要依靠身在美國的親友接濟。匯款數字顯示，墨西哥接獲的匯款金額在疫情爆發後大增，大部分來自美國。墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）上周公開感謝海外僑民貢獻，形容他們協助墨西哥應對疫情經濟困境。

22歲的卡瑪諾（Maria Fernanda Camano）本是白領，疫情爆發後失業，幸好父親胡戈（Victor Hugo）15年前移居美國加州，她總算能依靠父親接濟熬過疫情下的苦日子。卡瑪諾慨嘆道：「假如他當年留在這裏，或許他就無法幫助我了」。

卡瑪諾透露父親任職夜更貨車司機，疫情爆發後一度接到僱主來電，要他暫停上班，但僱主後來改變主意，讓胡戈繼續工作。卡瑪諾坦言感激父親接濟，但亦擔心對方犧牲太大。

受惠抗疫派錢和披索匯價跌 匯款新高

現時美國約有1,200萬名居民在墨西哥出生，還有約2,600萬人是墨西哥移民後代。墨西哥政府統計，當地約有180萬個家庭收到海外親友匯款，去年相關匯款總額406億美元（約3,154億港元），平均每筆匯款金額為370美元（約2,874港元）。去年3月疫情爆發後，墨西哥接收的匯款額按年增長35%，數字此後繼續增長，今年3月匯款總額更升至41.5億美元（約322億港元）新高。

美國在疫情下推出多輪紓困措施，包括先後3次向國民派發現金，最新一次金額達1,400美元（約1.1萬港元）。西班牙對外銀行（BBVA）經濟師Juan Jose Li Ng指出，華府派出的現金中，不少變成墨裔美國人匯返家鄉的款項。而美元兌墨西哥披索匯率去年持續上升，亦使身在美國的墨西哥勞工向家鄉匯錢時可以更慷慨。

類似情況亦在其他拉丁美洲國家出現，危地馬拉去年接獲的匯款額亦達113.4億美元（約881億港元），創歷史新高。80歲的奧利瓦（Crescencia Oliva）女兒18年前以無證勞工身份入境美國，依靠女兒的匯款養老，她坦言現時一切開支均由女兒支付，「她告訴我，即使她撤手而去，我也不會捱餓」。

法新社

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