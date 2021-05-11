以巴衝突升級，美國總統拜登周二呼籲以巴冷靜克制，但立場親以的美國前總統特朗普歸咎其繼任人軟弱，對以色列缺乏支持，導致盟友近日遭受攻擊。

特朗普發表聲明：「在拜登領導下，世界因為他的軟弱而變得更暴力更動盪；因為他對以色列缺乏支持，導致我們的盟友受攻擊。」

特朗普自詡在任的四年是「和平任期」，因為在他任內，以色列的敵人知道如果以色列受襲，定會遭到迅速懲罰。他說，美國一定要時刻與以色列並肩而行，表明巴勒斯坦人必須停止暴力、恐怖手段、火箭攻擊，表明美國一定會強烈支持以色列自衞。

白宮周二譴責哈馬斯襲擊以色列，說以色列有合法自衞權，但同時就以色列對巴人的政策向以方施壓，說耶路撒冷必須是和平共存之地。

這輪衝突肇於以色列法庭早前裁定一批猶太殖民勝訴，勒令阿克薩清寺附近希克賈拉幾個巴勒斯坦家庭遷離住址，引發當地巴人憤怒，認定猶太人正逐步把他們趕出東耶路撒冷。

聯合國安理會周三開會討論中東局勢。路透社周二引述外交官及知情人士報道，聯合國安理會本擬就以巴衝突發表聲明，但被美國叫停，因為美國正在幕後斡旋停火，擔心聲明會壞大事。

法新社／路透社

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