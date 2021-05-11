印度有更多疑是染疫死者的屍體沖上恆河堤岸。

北方邦格赫默爾（Gahmar）近日發現逾50條屍。當局周一已在距格赫默爾的55公里恆河下游位置撈起至少40條屍，有傳是民眾負擔不起火葬費選擇直接「海葬」摯親。

當地記者向英國廣播公司印度語頻道表示，屍體日前開始沖上格赫默爾堤岸，居民雖然連日投訴傳出惡臭，但當局在周一得知毗鄰比哈爾邦恆河發現多具屍體後才採取行動，自午夜開始已撈起並埋葬25至30具嚴重腐爛的屍體。

加齊普爾（Ghazipur）地方法官辛格表示，已對屍體來歷展開調查。

當局周一在北方邦與比哈爾邦（Bihar）接壤城市布克薩爾（Buxar）恆河岸邊發現至少40具屍體。有傳媒報道，屍體多達100具。憑屍體狀況判斷，屍體可能已在河中一段時間。一名官員表示，會將屍體埋葬或火化。

印度第二波疫情仍未受控，死亡人數近周飆升，連火葬場也爆滿。

被指抗疫不力的總理莫迪，周一宣佈下月不會親身到英國康沃爾郡（Cornwall）出席七國集團峯會。外交部發言人，鑑於目前疫情，莫迪只會以視像方式與會。

上周，應邀到英國倫敦出席G7外長會議的印度代表團有兩名成員確診，印度代表團全體自我隔離。

英國廣播公司／法新社

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