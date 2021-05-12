緬甸獨立傳媒「緬甸民主之聲」（DVB）周一公佈，該台3名資深記者早前與2名社運人士逃亡至泰國北部，周日在清邁因非法入境被捕。緬甸民主之聲促請泰方不要遣返被捕人士到緬甸，否則他們性命堪虞，泰國外交部發言人指，正尋求以人道方式解決事件，但未有提供詳情。

涉非法入境 違防疫守則

緬甸民主之聲總編輯艾錢奈（Aye Chan Naing）表示，5名被捕人士周日在清邁遇上警員隨機截查，被發現非法入境泰國，因此被捕，他們亦被指違反防疫規定。5人周二在清邁法院提堂，他們全部不認罪。

緬甸民主之聲在3月8日遭軍方吊銷傳媒執照，涉事記者在此之前一直在緬甸報道示威消息，其後流亡泰國。泰國傳媒報道指，3名記者逃亡至泰國後匿藏於一間單層房屋，並於屋內設立攝影棚繼續報道。

緬甸軍方2月發動政變後大舉拘捕記者，並吊銷多間傳媒機構執照，至今估計仍有約40名記者被拘留，最少2人來自緬甸民主之聲，大部分被捕記者均被軍方指控「散播恐懼」、「散播假新聞」及「煽動對公職人員進行非法行為」等罪，最高可被判囚3年。

促聯合國介入施壓

緬甸民主之聲期望聯合國難民署介入，確保被捕記者安全，並促請國際社會向泰國施壓，避免他們遭遣返緬甸。國際記者聯盟（IFJ）對3名記者被捕表示關注，指出記者已無法在緬甸安全工作，唯一選擇是流亡，呼籲泰國政府基於人道理由，不要遣返他們，亦應向他們提供庇護和法律支援，以及安排把各人轉送至第三國。

美國組織「保護記者委員會」東南亞高級代表克里斯平（Shawn Crispin）亦指，泰國應保留庇護緬甸記者的傳統，形容緬軍持續虐待及拘禁記者，泰國不應任由記者遭受報復。國際特赦組織亦指，緬甸民主之聲多年來屬敢言的傳媒，一旦其記者被遣返至緬甸，將可能受濫捕、酷刑對待甚至死亡。

美聯社/國際記者聯盟

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