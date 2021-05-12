（北美通訊）儘管加州的旅遊業和服務業在疫情下大受打擊，失業率位居全美第一，但受惠於矽谷急速發展、股市不斷飆升，以及一大批專業人士以遙距方式維持工作，令到加州預計會錄得驚人的757億元（美元，下同）盈餘。正面臨罷免的加州州長紐森（Gavin Newsom）宣佈，會還富於民，向中等收入以下人士派發600元。

紐森會在今個星期內公佈財政預算案，並會在6月15日限期前游說州議員支持。他預計今年度和新一年度累計盈餘會達到757億元，約等於他1月時建議的1,645億元開支的一半。紐森透露盈餘數字是因為他計劃擴大派錢計劃，再向中等入息人士每人派發600元支票，並向有受撫養人的家庭額外派500元。連同2月時宣佈的第一輪向低收入人士派錢，以及聯邦政府的兩輪紓困金，加州預計今年共派出接近120億元。

此外，紐森計劃撥出盈餘中的接近270億元予K-12學校和社區大學、110億元用於償還債務和留作儲備。至於剩餘的380億元則可以用於其他計劃。民主黨籍的州議員已呼籲紐森為所有無證移民提供醫療補助、增加對露宿者的支援、擴大兒童保育，以及恢復在2008年經濟大衰退時所削減的社會服務。

這次的派錢計劃將納入紐森為針對罷免、試圖挽回民心而提出的1,000億元「加州復蘇計劃」（California Comeback Plan）中。而資金來源除了是盈餘外，還有260億是來自聯邦的紓困補助，因此引起了共和黨的關注。國會參議員羅姆尼（Mitt Romney）在Twitter指出，這是其中一個為何借出和匯送幾百億元予加州，是令人羞慚至哭的原因，也是為何國會中每一個共和黨人都反對的原因。

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