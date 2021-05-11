（北美通訊）加拿大一項民調顯示，即使阿斯利康（AstraZeneca）和強生（Johnson & Johnson’s）疫苗可能令接種者出現血栓，但加拿大人普遍對疫苗仍保持信心，超過8成受訪者表示，願意以疫苗護照的方式，換取出外旅遊機會，比例遠高於用於餐廳用餐、參加音樂會或到商場購物等日常活動。

市場調查公司Leger在5月7日和5月9日，網上訪問1,529名加拿大人，超過8成受訪者表示，已經接種或將會接種疫苗，比例較去年10月和今年1月的同類調查，分別上升20%和10%。

調查又顯示，加拿大人普遍支持疫苗護照，接近四分三受訪者希望在接種後獲得疫苗護照。在疫苗護照用途上，8成受訪者希望護照用於國際或國內旅行；6成支持用於外出用餐、參加音樂會、觀看曲棍球賽等；只有半數人認為護照應用於非必要消費購物。

不過，疫苗護照在阿爾伯達省最不受歡迎，支持率為全國最低，僅僅超過50%，支持者年齡普遍為55歲以下。

因多次發生接種疫苗後出現血栓事故，加拿大國家免疫諮詢委員會（National Advisory Council on Immunization）日前建議，民眾如非必要，應等待接種輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗。在進行民調的兩周前，超過200萬人接種阿斯利康疫苗，有12人出現血栓，其中三人死亡。

由於血栓事故加上委員會建議，民眾對不同疫苗的信心出現變化。輝瑞和莫德納疫苗的支持率達8成；少於半數人信任阿斯利康和強生疫苗。相對一個月前，近7成人支持強生疫苗，過半數支持阿斯利康疫苗，調查結果有明顯分別。

目前，加拿大市面上約85%疫苗為輝瑞或莫德納，未來兩個月，當局預計供應超過88%同類疫苗，所有12歲以上的加拿大人，6月底前應可接種首劑疫苗。整體而言，加拿大已有四成居民接種首劑疫苗，當局指，需要至少75%人完成接種，才出現接近群體免疫的效果。

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