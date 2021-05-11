加拿大艾伯塔和安大略省周二宣佈停止為公眾接種首劑阿斯利康疫苗，其中安大略省指罕見血栓風險比先前估計高。

安省官員表示，接種阿斯利康疫苗的安省人中，有8人出現罕見血栓，比率約為6萬分之1，而加拿大、澳洲、英國、歐盟的監管部門和專家，早前估計接種該疫苗後的罕見血栓風險介乎9.5萬分之一和13萬分之一。

安省衞生廳和首席醫療官威廉斯（David Williams）仍認為種首劑阿斯利康疫苗的人，是為預防染疫保護家人、至愛和社區做了正確的事。

加拿大有3人接種阿斯利康疫苗後死亡。

艾伯塔省則表示，停打阿斯利康疫苗非因疫苗副作用，只因不清楚新一批疫苗何時運到。

斯洛伐克一人接種阿斯利康疫苗後出現血栓死亡後，衞生部周二宣佈暫停為公眾接種首劑阿斯利康疫苗。

巴西即時暫停為孕婦接種

另外，巴西傳媒報道，衞生部正調查一名里約熱內盧女子接種阿斯利康疫苗後死亡事件，而聖保羅、里約熱內盧等22州周二宣佈暫停為孕婦注射阿斯利康疫苗。

衞生部沒有就報道置評，但巴西國家衞生監測局（Anvisa）建議即時暫停為孕婦接種阿斯利康疫苗。

路透社／法新社

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