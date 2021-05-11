俄羅斯韃靼斯坦共和國喀山市昨日發生校園槍擊案，槍手闖入學校向師生亂槍掃射，當局指至少九死，包括七名學生、一名老師和一名校工，另有21人受傷，一名19歲槍手已被拘捕。當局稱槍手為恐怖分子，未知行兇動機。

兩學生跳窗逃命摔死

消息指，槍手早上9時許闖入喀山市175號學校校園開槍，當時校內有714名學童和約70名教職員，師生慌忙逃命，網上流傳片段所見，有學生為逃生在三樓跳窗，據報兩名學生因此喪命。當地傳媒最初稱11死32傷和有兩名槍手涉案，其中一人在四樓被警方擊斃，但官員及後稱只有一人行兇。當局事後拘捕涉案19歲疑犯，他合法擁槍。報道指，槍手加列耶夫（Ilnaz Galieyev）是該校舊生，被捕後聲稱家中有炸彈。

總統普京聽取聯邦安全局局長報告，並向遇難者家屬表示深切哀悼，下令協助槍擊案受傷學童，提供一切必要醫療援助，並責令國家近衞軍總司令佐洛托夫，檢視民用武器種類規定。

喀山是韃靼斯坦的首府，距離首都莫斯科以東約700公里，當局加強市內校園保安，韃靼斯坦宣佈今日為哀悼日。

校園槍擊案在俄羅斯不常見，一名19歲學生2019年在遠東小鎮布拉戈維申斯克的大學，槍殺一名同學及傷及三人後吞槍自殺；車臣分離分子2004年在北奧塞梯別斯蘭一間學校脅持逾千名師生及家長，逾300人死亡，當中一半是小童。

塔斯社/法新社