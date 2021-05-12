印度近期疫情持續嚴峻，但孟買的達拉維（Dharavi）貧民窟過去數周感染數字卻持續下跌，區內衞生狀況更在疫情下明顯改善。區內居民透露，現時街坊的衞生意識大為提高，政府亦設立探熱和病毒測試等設施，洗手間清潔變得頻密，成為印度少數因疫情而得益的地點。

達拉維貧民窟被視為亞洲最大貧民窟，也是電影《一百萬零一夜》取景地點，估計多達85萬人蝸居於區內5.5萬個小單位，衞生長期為人詬病。儘管如此，該區周一只錄得9宗新增感染個案，較一個月前的99宗大跌九成。

居民出入戴口罩 憂染疫死亡風險

30歲居民謝赫（Farhana Shaikh）憶述，她昔日使用區內公廁時常感惡心，但自從疫情爆發後，公廁清潔次數由以往每周一次，顯著增加至每天一次，並提供肥皂、消毒液以至專門棄置衞生巾的垃圾桶。謝赫形容「暴露於染病與死亡的風險令所有人都害怕」，令居民的衞生意識大為提高，人們外出時會戴口罩，並使用消毒搓手液。

當地居民指，大部分街坊在去年第一波疫情爆發後都吸取教訓，區內增設免費病毒測試，並加強為居民探熱，以便識別出現病徵的人士，一旦發現懷疑個案便會轉移至隔離區域。COVID-19疫苗成功研發後，區內又以擴音器提醒居民可以接種疫苗，並向接種者派發肥皂，吸引他們打針。

支氣管炎肺結核病例亦減少

另一名居民巴布汗（Babu Khan）投訴達拉維區內衞生惡劣多年，他指出疫情使政府關注當地衞生狀況，居民亦變得更小心，「人們都明白要保護自己，變得更警覺」。在區內執業的醫生帕蒂爾（Sudhir Patil）稱，過去一年居民感染支氣管炎及肺結核的個案也減少，這正要歸功於他們較以往注重健康和佩戴口罩。

聯合國兒童基金會水資源與衞生專家卡比爾（Yusuf Kabir）稱，達拉維區內所有人都沒對抗疫鬆懈，包括清潔工等在內仍保持警覺，徹底清潔洗手間，形容社區防疫措施很強。

市政府效法 抑制孟買疫情

聯合國統計數字顯示，全球約1/3城市人口居於貧民窟，由於貧民窟居住環境惡劣，且居民營養不良，使他們更易感染病毒。孟買地方官員亦因此密切監察達拉維區的情況，然而這同時誤導官員，當他們發現達拉維的感染數字在首波疫情後回落，便以為孟買已進入群體免疫，結果引發第二波嚴重疫情。

孟買市政府近期效法達拉維區的抗疫模式，積極為居民進行病毒測試，並檢查他們有沒有病徵，取得一定成效。孟買全市新增病例已由4月高峯期的每天1.1萬宗，減至周一的不足2,000宗。不過達拉維地區官員未有放鬆，並已準備可能爆發的第三波疫情，計劃設立兒童專用的檢疫設施，當地官員形容，居民的良好習慣將是永久改變。

路透社

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