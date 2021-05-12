美國德州侯斯頓（Houston）住宅區在早前一個晚上驚見一頭老虎漫步，居民見狀報警，警員到場後一度擎槍戒備。一名因謀殺罪嫌正在保釋的男子之後開車，把老虎帶走。警方相信該男子是老虎的主人，於是把他拘捕，但律師否認，而老虎去向未明。

網上片段顯示，一名休班警周日晚上擎槍指向一頭在草坪漫步的老虎，他還向謀殺案疑犯奎瓦斯（Victor Cuevas）呼喊，要求對方把老虎帶返家中，全程並無開槍。警員接報到場後，奎瓦斯把老虎帶上他的車子並駛離。奎瓦斯事後被控拒捕遭警方通緝，直到周一傍晚在其父母家中被捕。

26歲的奎瓦斯涉及2017年一宗謀殺案，懷疑在本德堡縣（Fort Bend County）一間餐廳外開槍擊斃一名男子，他原本獲准保釋。他的律師埃利奧特（Michael Elliott）表示，奎瓦斯當時只是開槍自衞。埃利奧特周一披露奎瓦斯被捕的消息，又稱他不是老虎主人，但可能知道真正主人身份。

警方周一稍早時間舉行記者會，警官博爾扎（Ron Borza）表示：「我現在主要關注是，找到他（奎瓦斯）和老虎，因我不想他傷害該頭老虎。我們有很多地方可以保管老虎，確保牠安全，給牠一個家度過餘生。」博爾扎又指奎瓦斯家中養了兩隻猴子。

候斯頓市有法例限制市民管有珍貴動物，包括不准飼養重逾13.5公斤的猴子，亦只准有持牌人士養虎。總部位於動物權益組織Animal Wellness Action主席韋帕塞里（Wayne Pacelle）認為，居民不應管有這類動物，因為他們無法預測，「如果昨天該頭老虎走出去並造成損壞，我擔保會有一名市民向老虎開槍。這裏很多民眾有槍，我們不想看到這件事。這不是動物的錯。這是飼養者的錯。這是不能接受的」。

美聯社／全國廣播公司

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