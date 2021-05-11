以色列軍與控制加薩地區的伊斯蘭運動組織「哈馬斯」周二繼續激烈交火，以軍空襲炸掉加薩一幢13層高住宅，哈馬斯聲稱向特拉維夫發射130火箭，特拉維夫本古里安國際機場關閉。周一開始升級的衝突已造成至少30人喪生逾百人受傷。

被炸至倒塌的大廈，是多名哈馬斯高級指軍官的辦公室所在。大廈倒塌後附近一帶停電，居民要開電筒搜索個人財物。目擊者說，以軍轟炸該幢大廈前一小時，先派無人機向大廈天台發炮，警告大廈內以及附近的居民疏散。

以軍周二派出80架戰機轟炸加薩的火箭發射場，大批坦克開到邊境。與此同時，多枚火箭連續第二天由加薩射向以色列城鎮。

醫療當局表示，死於以色列空襲的28人包括10名兒童和一名女子，另外還有152人受傷。以軍指至少16名死者是武裝分子。

加薩以北的以色列南部濱海城鎮阿什凱隆（Ashkelon）是巴勒斯坦武裝分子鎖定重擊的目標，當地救護單位表示，有２名以色列婦女在火箭攻擊中喪生。當地醫院則表示接收了70名傷者。

路透社／法新社／美聯社／英國天空新聞

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